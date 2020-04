Oficial: Natalia Ducó tiene un par de meses para intentar clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021

Una nueva noticia recibió otra deportista nacional tras el castigo de 11 meses de Nicolás Jarry tras comprobarse su inocencia, lo que lo deja habilitado para regresar al circuito en noviembre de 2020.

Se trata de Natalia Ducó, quien está sancionada por dopaje pero que podrá intentar lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se corrieron para 2021 por la contingencia mundial.

Esto porque el Comité Olímpico Internacional (COI) manifestó que, según lo apuntado en el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), todo deportista que no podía participar este año por tener una suspensión cuyo castigo termine antes de la nueva fecha, podrá ir a la cita de los cincos anillos.

Natalía Ducó ha participado en tres Juegos Olímpicos, siendo octava en Londres 2012.

“La AMA, como el organismo regulador global antidopaje, aclaró que, según las reglas actuales, las sanciones por dopaje son cronológicas y no específicas para eventos. El COI ha intentado en varias ocasiones introducir reglas que excluirían a los deportistas condenados por dopaje de los Juegos Olímpicos posteriores. Esto nunca ha sido permitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)”, apuntó el organismo.

Cabe recordar que está suspendida por consumo de GHRP-6, una hormona de crecimiento prohibida y que, según la deportista, se la dio alguien de mucha confianza sin saber que estaba cometiendo un ilícito.

Además, ya había advertido que intentaría clasificar a los Juegos Olímpicos en caso de darse una opción. “Aunque sea un desafío muy loco, muy gigante, yo no podría no intentarlo. Estoy viendo el Everest frente a mí, no sé si me muera en el intento, pero voy a darlo todo por ir. Si no voy será porque no pude, pero no porque no lo intenté”, reconoció hace un tiempo a La Tercera.

Hoy, Natalia Ducó está participando en MasterChef Celebrity de Canal 13, pero pronto podrá retomar su especialidad.