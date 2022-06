Nicolás Jarry vs Eduard Esteve Lobato | Ver EN VIVO y ONLINE EN DIRECTO al Nico por la 1° ronda del Challenger Oeiras III

Este martes Nicolás Jarry (129°) volverá a la acción después de varias semanas sin pisar una cancha de tenis de manera oficial. El “Nico” debutará en la primera ronda del Challenger Oeiras III de Portugal ante el español, Eduard Esteve Lobato (290°).

Todo esto con el fin de volver a las alegrías tras unas jornadas que lo tuvieron sin acción por problemas a la cadera, por lo que se estuvo sometiendo a un tratamiento físico de recuperación en Barcelona.

Jarry tuvo su último encuentro el pasado 20 de mayo en la qualy de Roland Garros, donde cayó en la tercera y última ronda de la qualy en tres sets ante el peruano Juan Pablo Varillas, por parciales de 7-5, 4-6 y 6-7.

El nieto de Jaime Fillol, además buscará ser la excepción a la regla y romper la racha de caídas que sufrieron los tenistas nacionales este lunes negro, con derrotas de Cristián Garín, Alejandro Tabilo, Gonzalo Lama y Tomás Barrios.

Este encuentro ante Eduard Esteve Lobato será el primero que protagonicen ambos tenistas en el circuito. El hispano de 27 años y nacido en Barcelona viene de caer en la qualy del Challenger de Blois (Francia) por un doble 6-4 ante el nipón, Shintaro Mochizuki.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Nicolás Jarry vs Eduard Esteve Lobato?

Nicolás Jarry vs Eduard Esteve Lobato juegan este martes 21 de junio no antes de las 10:20 AM hrs de Chile.

Transmisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV o STREAMING a Nicolás Jarry vs Eduard Esteve Lobato?

El partido y el Challenger de Oeiras III será transmitido en territorio nacional por streaming en Challenger TV.