Terminó el sueño de Nicolás Jarry (154°) en el Australian Open. Tras superar la qualy y debutar de manera espectacular en el cuadro principal con un triunfo ante el 27° del mundo, el chileno fue eliminado en segunda ronda por el estadounidense Ben Shelton (89°) durante la madrugada de este jueves.

“Fue muy ajustado. Es duro tener una derrota y por lo menos me voy tranquilo, porque di todo lo que podía. Fue un lindo torneo, lo aproveché y traté de disfrutarlo lo máximo que pude", declaró el Príncipe a ESPN después del partido.

"Hubiera sido rico que los tiebreak se hubieran ido para mi lado. Hubo un par de puntos que los jugué bien, pero no se me dieron, hay que aceptarlo y seguir. Estaban las condiciones difíciles para jugar con mucho viento y no pude sentirme como venía", agregó.

Ahora, la Copa Davis

"Queda seguir, estamos recién empezando el año. Ahora toca descansar y preparar la Copa Davis", sumó Jarry. Ahora, sin representantes nacionales en el primer Grand Slam del año a nivel masculino, los chilenos se enfocan en la llave ante Kazajistán.

Este 4 y 5 de febrero, el equipo nacional chocará con su símil kazajo por un cupo a la fase de grupos de las Finales. Nicolás Massú, capitán de Chile, comandará a Cristian Garin (87°), Alejandro Tabilo (102°), Nicolás Jarry (154°), Tomás Barrios (229°) y Gonzalo Lama (283°).

El combinado chileno ansía meterse en las finales que se disputan en septiembre, donde no ha dicho presente desde 2019. La llave con el rival kazajo, que definirá su presencia, se disputará en El Complejo Trentino de La Serena.