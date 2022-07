Nick Kyrgios: "Esperaba jugar ante De Miñaur. Cuando me dijeron que jugaría ante Garin, me sorprendió"

Este lunes el australiano Nick Kyrgios (40° del ATP) derrotó al estadounidense Brandon Nakashima (56°) en los octavos de final de Wimbledon por 4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6 y 6-2.

En la ronda de los ocho mejores el oceánico se medirá con el chileno Cristian Garin (43°), quien en esta jornada venció al también australiano Alex de Miñaur (27°) tras cuatro horas y 34 minutos por 2-6, 5-7, 7-6 (3), 6-4 y 7-6 (10-6).

En la previa, Kyrgios reconoció que esperaba jugar contra su compatriota en los cuartos de final, aunque elogió al Tanque por su remontada.

"Garin está jugando a un buen nivel. Hoy logró remontar un partido muy duro ante Alex de Miñaur", dijo el tenista sobre su rival del próximo miércoles.

"Esperaba jugar ante mi amigo. Cuando me dijeron que jugaría ante Garin me sorprendió. Lo veo como una oportunidad. Aún así, necesito estar concentrado, recuperarme y a esperar volver a competir de nuevo", añadió.

Kyrgios dice que se toma con calma el momento que vive: "No estoy pensando en levantar el trofeo o llegar a semifinales o a la final. Solo pienso en mis hábitos todos los días, de intentar dar lo mejor de mí cada vez que salto a la pista, intentar mantener la positividad y disfrutar del tiempo libre con mi equipo y mi novia".

Y reconoce que tiene algunas molestias tras una semana de competencia: "Me desperté al día siguiente del partido de Tsitsipas con algo de dolor en el hombro. He jugado mucho tenis en este último mes y medio, así que sabía que era hora de que mi cuerpo comenzara a sentir algunas molestias. En este momento del evento no creo que nadie se sienta al 100%".

"Mentalmente, siento que ahora trato mucho mejor este tipo de situaciones. He tomado analgésicos en estas últimas horas para poder calmar dicho dolor. Espero estar mejor para el siguiente partido", finalizó.