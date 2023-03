Pese a que ya van varios meses en donde varios de los principales exponentes del PGA Tour se trasladaron al LIV Golf, el circuito creado por Arabia Saudita y que provocó un verdadero terremoto en el deporte, incluyendo el veto de por vida a los jugadores que decidiesen dejar el circuito más tradicional por los petrodolares árabes.

Una decisión que tomaron Joaquín Niemann y Mito Pereira, quienes son de las caras visibles del nuevo circuito. Ambos, ya están resignados a que su etapa en el PGA es cosa del pasado y miran al futuro con LIV, pese a que la próxima semana podrán tener un leve recuerdo de ese pasado.

Y es que se viene el primer Mayor del año, en Augusta, y ambos nacionales podrán participar. Esto, porque el torneo mismo decidió mantener sus requisitos de entrada para el evento. Requisitos que varios del LIV Golf cumplen, incluyendo nuestros representantes, por lo que PGA no puede hacer nada al respecto.

Algo que no está claro para el resto de mayors, ya que va a depender de cada una de las organizaciones delimitar a sus ingresados.

Por lo pronto, Joaquín Niemann ya saborea lo que será ese evento, donde se reencontrará con varios viejos conocidos, aunque según el no será para nada bien recibido.

“Obviamente va a ser un torneo individual, no por equipos. Pero vamos a sentirlo así, con los diferentes jugadores jugando al mismo tiempo por su gira", explicó Joaking al medio especializado GOLF. “Creo que será más divertido sabiendo que nos odian”, agregó.

“La parte más difícil fue ver cómo algunos jugadores y trabajadores de los torneos nos trataban antes y después”, agregó el chileno en relación al proceso de cambio que vivió desde el año pasado.

“Creo que ahora mismo hay una gran rivalidad entre el Tour y LIV. Creo que hay muchos jugadores que, no sé si no les gustamos o no les gustan las decisiones que tomamos, pero va a ser divertido”, apuntó.