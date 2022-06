Gonzalo Lama vs Aidan McHugh | Ver EN VIVO y ONLINE EN DIRECTO al "León" por la 1° ronda de la Qualy de Wimbledon

Este lunes comenzará la aventura de los chilenos en Wimbledon. Los primeros tenistas nacionales que verán acción serán Tomás Barrios y Gonzalo Lama (242°), este último enfrentará por la primera ronda de la qualy del Grand Slam inglés al tenista local, Aidan McHugh (339°).

El chileno buscará hacer historia en esta temporada y jugar por primera vez el cuadro principal del torneo inglés, campeonato que ha estado envuelto en una gran polémica al prohibirle la presencia a los tenistas de origen ruso y bielorrusos como Medvedev, Rublev e Iliá Ivashka, entre otros, por la guerra en la que se encuentran Rusia y Ucrania desde principios de año.

Situación que provocó que Wimbledon no reparta este año puntos en el ranking mundial, debido a que el mismo organismo de la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales tomó esta decisión como medida de presión y castigo al torneo londinense.

Sin embargo, Wimbledon sigue siendo la cuna de grandes tenistas y a pesar de que a las bajas se suma Federer, Gonzalo Lama espera sí decir presente. El "León" viene de caer en la ronda de 32 del Challenger Bloise 2022 de Francia frente al croata Nino Serdarušić por parciales de 6-3 y 7-6.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Gonzalo Lama vs Aidan McHugh?

Gonzalo Lama vs Aidan McHugh juegan este lunes 20 de junio no antes de las 10:00 AM hrs de Chile.

Transmisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Gonzalo Lama vs Aidan McHugh?

El partido y la qualy del Grand Slam inglés será transmitido en territorio nacional por streaming en STAR+.