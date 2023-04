Fernando González se refirió a la opción de poder tomar la capitanía de Chile para la Copa Davis en un futuro. "Me encantaría, algún día, llegar a eso", dispara sobre el puesto que hoy tiene Nicolás Massú. Eso sí, no le serrucha el piso y advierte que le gustaría tomar la siguiente generación que comandan Garin, Jarry y Tabilo.

Chile ya empieza a prepararse para lo que será la fase de grupos de las finales de la Copa Davis entre el 12 y 17 de septiembre de este 2023, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrentará a Canadá, campeón defensor, Italia y Suecia. Eso sí, en un futuro al que le gustaría ser el capitán del equipo chileno es a otro legendario: Fernando González.

El histórico extenista criollo, que llegó a ser cinco del mundo y ganó 11 títulos individuales de la ATP, se alista para comenzar su nueva vida en Estados Unidos, pero de igual manera confiesa que sueña con seguir el legado del "Vampiro" al liderar el Team Chile de tenis. Eso sí, no le serrucha el piso y advierte que podría ser para la próxima generación.

"Me encantaría, algún día, llegar a eso"

Mano de Piedra conversó con el equipo de comunicaciones de la Universidad Andrés Bello, donde se desempeña como subdirector del Instituto de Deporte y Bienestar, y al ser consultado sobre si la capitanía de Copa Davis es uno de sus planes en el horizonte de cara al futuro, no duda.

"Me encantaría, algún día, llegar a eso, pues es algo que te acerca mucho a la competencia. Espero que llegue el momento de esa oportunidad", dispara de entrada el Bombardero de La Reina. Pero eso no fue todo, ya que le pone sus fichas a la próxima generación.

"Además, gracias al recambio que llegó con Tabilo, Garin y Jarry, se puede pensar que tenemos nuevos referentes que serán modelo para los tenistas más jóvenes y que, por lo mismo, están ayudando a que ese deporte siga creciendo, y nuestro futuro en la Davis también", complementó.

Eso sí, esa no es la única área que le llama la atención. "Por otra parte, me gusta comentar tenis. Y aunque no lo hago muy seguido, me siento bien en esa faceta", añade el medallista de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

"En realidad todo lo que tenga relación con el tenis y el deporte se me hace cómodo. Es como mi hábitat natural, y por lo mismo siento que puedo contribuir con mi experiencia de distintas formas y en diversas áreas", concluyó.