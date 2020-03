El coronavirus sacude a la NBA con siete nuevos casos en cuatro equipos

El coronavirus sigue remeciendo el deporte y en particular el básquetbol. La NBA reportó la existencia de siete nuevos casos de jugadores que han contraído el Covid-19, encabezados por el escolta de Boston Celtics Marcus Smart.

"Estoy bien, me siento bien. No siento ninguno de los síntomas. Me hice el test hace cinco días y los resultados llegaron ayer, los cuales fueron positivos. Estoy cuarentena desde entonces", explicó el jugador en un video que subió a sus redes sociales.

Por su parte, Los Angeles Lakers anunció que tienen dos casos en el equipo, mientras que Philadelphia 76ers reportaron tres jugadores con la enfermedad y uno más por parte de Denver Nuggets, sin que se detallaran las identidades.

La NBA se suspendió oficialmente el 11 de marzo pasado luego de que se corroborara el contagio de Covid-19 por parte del pívot francés de Utah Jazz, Rudy Gobert. Posteriormente se habían verificado seis nuevos casos en tres equipos, entre los que se destaca la estrella de Brooklyn Nets, Kevin Durant.

Desde hoy las instalaciones de los equipos quedarán completamente cerradas y a los jugadores, si bien pueden desplazarse dentro del país, se les recomendó que permanecieran en las ciudades donde se encuentran radicados.