Derek Brunson le pasa por encima a Edmen Shahbazyan y lo noquea en la estelar del UFC Vegas 5

El UFC Vegas 5 prometía grandes emociones y no decepcionó. Este sábado, Derek Brunson tuvo una presentación dominante ante Edmen Shahbazyan y se llevó la victoria por TKO en el tercer round, quitándole el invicto.

En el primer asalto ambos salieron a demostrar las credenciales con las que llegaban, pero fue el The One que sacó la mejor parte. Pero nada se compararía a lo hecho en el segundo round.

Brunson logró conectar mejor los puños y se impuso en la pelea de ground and pound, controlando cada una de las acciones y propinando un gran daño a Shahbazyan, que terminó noqueado en los últimos segundos, pero el árbitro no lo vio así.

Derek Brunson no le dio un centímetro de respiro a Edmen Shahbazyan, que perdió su invicto. Foto: Getty Images

The One entendió que su rival ya no podía resistir mucho más castigo y se lanzó con todo a terminar el combate lo más rápido posible. Unos cuantos puños dejaron fuera a su compatriota, que fue salvado por el juez a los 28 segundos.

Lo hace! @DerekBrunson noquea a Edmen en round 3. Mucha acumulación de castigo #UFCVegas5 pic.twitter.com/ajMZdLz8Xy — ufcespanol (@UFCEspanol) August 2, 2020

Para Brunson este triunfo puede marcar su camino a una oportunidad por el título. Pero para eso todavía quedan uno o dos peldaños más.