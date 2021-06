Coco Zurita muestra su lado tuerca y se luce en carrera virtual con cracks como Pierre Gasly y Travis Pastrana

Coco Zurita, doble medallista en los X-Games y uno de los mejores riders BMX del planeta, integró la exclusiva lista de pilotos de la última fecha de carreras online del evento Red Bull Homestretch que reunió de manera virtual en Estados Unidos a grandes figuras del deporte, en su mayoría del mundo motorsports, para competir con simuladores a través del reconocido juego Gran Turismo.

El chileno compartió pista y pantalla con el piloto de la escudería Alpha Tauri de la Fórmula 1, Pierre Gasly; con el fenómeno de los deportes extremos, multimedallista y campeón en diversas disciplinas, como el motocross, freestyle y rallycross, Travis Pastrana; además de Timmy Hansen (campeón World rallycross 2019), Scott Speed, piloto que ha corrido Nascar, IndyCar, Fórmula 1 (2006) entre otras disciplinas.

También compitieron los integrantes del equipo de básquetbol estadounidense modalidad 3x3: Canyon Barry, Dominique Jones y Kareem Maddox; el ex basquetbolista de la NBA Robbie Humel y el reconocido basquetbolista y rapero, Johnnt Stephene.

“El primer año de pandemia surgió esta iniciativa de Red Bull para mantener activo el mundo del motorsport con sus protagonistas y pasar un buen rato, para entrenar las grandes habilidades al volante de la mayoría y especialmente para que los fans disfrutaran viendo cómo interactúan los pilotos”, contó Zurita.

Además de las bromas y el buen ambiente que se generó durante la carrera, Zurita tuvo una destacada participación en la pista. Fueron siete carreras en diversas modalidades. El chileno estuvo en los dos equipos que se organizaron, ya que su formato permitía a cada capitán escoger a un piloto del otro grupo.

De hecho Gasly lo escogió para integrar su team. Zurita logró estar siempre entre los mejores cinco y en una de las carreras lideró gran parte de los giros hasta que el propio Gasly lo superó a una vuelta del final.

“Cuando me invitaron, sólo sabía que estaría Travis Pastrana- con quien soy amigo y compañero del equipo Red Bull-, pero nunca imaginé que además tendría al frente a Pierre Gasly, Scott Speed o Timmy Hansen. Todos ellos tienen experiencia en simuladores, porque entrenan en ellos cuando no están en pista. Gasly pasa al menos tres horas diarias en simuladores profesionales, así que imagínate el control que tiene. Sin duda que fue algo intimidante”, reconoció Zurita.

Respecto de cómo se preparó para la prueba que fue transmitida a todo el mundo por la plataforma Twitch, el deportista nacional cuenta que “estaba un poco nervioso porque sería transmitido a todo el mundo y no podía quedar mal, además porque me conseguí una PS4 cuatro días antes de la carrera. Logré entrenar 45 minutos diarios, no tenía más tiempo, y el resto fue la experiencia que uno tiene corriendo autos de carrera reales y algo ayudó el hecho de que siempre jugué videojuegos de carreras. Por suerte estuve bien, con un gran ritmo”.

Red Bull Homestretch seguirá haciendo carreras el resto del año y si bien habrá rotación de pilotos, Zurita estará listo para una nueva oportunidad: “Pretendo armarme un simulador para entrenar y estar preparado por si me toca de nuevo, además me sirve para entrenar la muñeca”, cerró Zurita.