Amor Animal se acerca a su esperado estreno en la pantalla, donde se retrata una intensa historia de amor entre dos personas de diferentes mundos, cuyo romance pondrá en jaque todo lo que conocen y todo lo que quieren.

La producción sigue la intensa historia entre Kaia, una artista de trap de la periferia, y Nico, un joven de clase alta marcando por una profunda angustia existencial.

Pese a sus diferencias y a las presiones externas, ambos intentan hacer espacio para su amor, desatando con consecuencias que escalan hasta una peligrosa guerra entre pandillas.

Protagonistas de Amor Animal entregan detalles del encierro

Una de las protagonistas de esta historia es Justina, interpretada por Valentina Zenere, quien regresa tras una pérdida trágica mientras intenta reencontrar su camino. “Está totalmente atravesando un duelo, está totalmente afectada por la culpa y por lo que pasó antes de esa situación”.

“Y la verdad que yo viví una situación un poco similar en mi vida. Yo creo que lo más similar que uno puede vivir al duelo, es una separación. No es como que se muera, pero básicamente ya no forma más parte de tu vida y la pase bastante mal”.

Añadiendo que ese doloroso momento personal la ayudó a armar el personaje de Justina. “Creo que con eso la pude entender muy rápido, la verdad, uno hace eso con los personajes, intenta buscar similitudes, no exactamente iguales, porque nunca nos pasa exactamente lo mismo, pero sí intenta buscar en qué momento yo me sentí igual, para poder llegar más rápido a esa emoción”.

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Agregando que para ella fue rápido conectar con su personaje. “Me encantaba el contexto que la rodeaba. También su forma de vestirse, como se corta el pelo, la amistad que tiene con los chicos me parece espectacular”.

Asimismo, agrega que conecta con la trama de la serie, donde uno de sus focos más potentes es la amistad de este grupo. “Yo soy muy amiga de mis amigos y también eso me encantó leer y me faltaba también como espectador una serie donde haya como rancho entre amigos y se esté mucho en la casa de uno, que es un poco lo que pasa también en la vida”.

Fotografía: Prime Video

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“Yo creo que un hermoso refugio son las amistades y fue intenso porque fue otro tipo de viaje, la verdad uno que nunca había hecho. Y bueno, más al final de la serie se le suman cosas que sí, claramente no estuve ni cerca de experimentar.

Valentina añade que le encantaría explorar más al personaje. “Fue espectacular, fue un viaje hermoso, me la pasé súper bien, la amo, la amo a Justina. Tengo realmente mucho, mucho, mucho amor y fanatismo por Amor Animal y tengo ganas de seguir haciéndola mucho más”.

Por su parte, Santiago Achaga interpreta a Santos, un joven con una trágica historia de vida que se convierte en uno los grandes soportes de este grupo de amigos, pero que termina viéndose envuelto en un conflicto inesperado que lo cambiará todo.

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La serie se estrena este viernes 20 de marzo.

“Santos lo que tiene de hermoso es que lo que tiene de loco lo tiene de bueno. O sea, él tiene buenas intenciones. Es un chico que está totalmente dolido”.

El personaje es responsable de su hermano y sus amigos, labor que asumió desde temprana edad. “Tener tanto acceso a dinero, porque además Santos es un tipo extremadamente inteligente, es rápido, es bueno con los negocios. Entonces le diste mucho poder a una persona completamente frágil”.

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“Y lo dejaste solo y esa es una combinación explosiva, pero creo que también es uno de los motivos por el cual uno encuentra muchas veces justificación con su personaje y que lo entiendes”.

Añadiendo que el público se puede identificar y conmover con su historia. “Hasta a veces te da lástima porque sabes que las intenciones son buenas, nada más que es alguien que está intentando resolver un problema con la herramienta incorrecta. Si le dieras una caja de herramientas y le explicaras cómo usarla, tal vez tal vez lo podría probar a hacer de otra forma, pero bueno, hace lo que puede”.

“Cada uno hace lo que puede con lo que tiene ¿no?”, agregó Valentina, a lo que Santiago señala: “Hacemos lo que podemos y estos personajes hacen lo que pueden con lo que tienen. Somos lo que hicimos con lo que hicieron de nosotros”.

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¿Cuándo se estrena Amor Animal?

La serie se estrena en la plataforma de Prime Video este 20 de marzo. Revisa el tráiler a continuación.