Luis “Mago” Jiménez formó parte del episodio debut de La Verdura, el programa de entrevistas conducido por el Ranty, donde los invitados se enfrentan a un detector de mentiras y luego tienen la oportunidad de aclarar sus respuestas.

El futbolista habló de su situación sentimental, aclaró su paparazzeo con Martina Orrego y también respondió si volvería con Coté López. Pero además, en un año que marcó el regreso de los realities, el deportista respondió a las condiciones que tendría que tener un programa de competencia para que ingrese.

Luis Jiménez dispuesto a ingresar a un reality

El deportista comentó que podría sumarse a un programa de competencia física, pero sería muy estricto respecto a la forma. “Entraría a un reality en donde no me encierre, donde tenga mi baño, donde duerma solo”, comenzó señalando.

Para luego agregar que sí entraría, pero que hay puntos en los que no estaría dispuesto a ceder. “No podría compartir un baño o una pieza, nicaga… ¿desorden? no”.

El paparazzeo con Mago Jiménez y Martina Orrego

En el espacio, el influencer le preguntó por las imágenes que se viralizaron de él besando a la periodista Martina Orrego. “¿Te arrepientes?”, a lo que Jimenez respondió con un categórico: “Sí”.

“No tengo idea quién sacó la foto”, asimismo, agrega que sí conversó con la periodista. “pero no era la forma, amateur”.

“¿Sentiste que la cagaste?”, consultó el influencer. “Si, porque no era el momento, no era el lugar. Mal”, agregando sobre las críticas tras revelar días anteriores al paparazzeo que aún tenía sentimientos por Coté. “es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, la gente entiende lo quiere entender”.

Ranty que le gusta como enfrenta los comentarios de las personas, preguntándole cómo lo hace. “Yo intento no esconder nada y cuando la cag…, la cag… No he matado a nadie, ósea igual si, yo creo que igual le hice daño a la José con eso”,

Asimismo, revela que habló con Coté. “Le pedí disculpas, no era la forma, pero si hay una parte que no me gusta que es no poder compartir con gente porque la expongo y hay gente que también me hace el quite”.