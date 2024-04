Colo Colo tiene una instancia decisiva en la Copa Libertadores y enfrentará a Alianza Lima por la tercera fecha de la fase de grupos. Después de una victoria contra Cerro Porteño y una derrota frente a Fluminense, para los albos es fundamental quedarse con un triunfo frente a su denominado club hermano.

Para Alianza, que solo lleva un punto gracias a su empate con el Flu en primera fecha, la cita también es fundamental. Es por eso que cientos de personas acudieron al hotel de concentración del cuadro blanquiazul en Santiago y alentaron al plantel antes de su visita al Estadio Monumental.

En imágenes que compartió Movistar Deportes Perú se ve una enorme multitud de hinchas de Alianza en las afuera del Hotel Sheraton. Los fanáticos llegaron al recinto de Providencia con tambores y banderas, y también con mucho respeto hacia Colo Colo. Entre los aficionados peruanos aparecen varias personas con camisetas albas.

Varios de los hinchas de Alianza podrán acompañar al equipo esta noche en el Monumental. Estarán en Magallanes, donde usualmente se ubica la barra visitante en el recinto de Macul. Las entradas para dicha localidad tenían un valor de 20 mil pesos y ya están agotadas.

Quienes no podrán estar junto a Alianza serán Ricardo Lagos, Pablo Sabbag y Cecilio Waterman, jugadores que son baja para este duelo. El panameño y ex Cobresal sufrió una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo que no le permitió venir a nuestro país para enfrentar a Colo Colo.

¿A qué hora juegan Colo Colo y Alianza Lima?

Colo Colo y Alianza Lima se enfrentan este martes 23 de abril por la fecha 3 de la Copa Libertadores. El duelo se jugará a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

