Rubén Farfán es uno de los jugadores más determinantes de Coquimbo Unido, aunque en el último partido no mostró lo mejor de su potencial ante los ojos de Fernando Díaz. De hecho, en la gran victoria Pirata ante Universidad de Chile, el rápido extremo de 32 años terminó muy molesto.

Corrían 74 minutos cuando fue sustituido por Nicolás Rivera. La decisión provocó mucha molestia en el Rayo, quien no se guardó nada. Le manifestó el descontento al cuerpo técnico. Pero el Nano tampoco se quedó ahí: devolvió los insultos en el momento. Aunque en el pospartido le puso mucha calma a la situación.

Pues bien, este 28 de noviembre el oriundo de El Melón confirmó que no seguirá en la institución. Fue en una entrevista que le concedió a Vistazo Deportivo de Radio Guayacán donde Rubén Farfán ratificó que su futuro no tendrá los colores aurinegros.

“Me quedan estos últimos dos partidos en Coquimbo. No sigo en 2024, no voy a renovar. Se acabó un ciclo, me quiero ir contento. Me hubiese gustado mucho quedarme, pero hay cosas que no dependen de mí”, manifestó el ex jugador de la Unión Española y la U.

Prosiguió con su relato. “Me queda este último partido de local el viernes y después contra Magallanes. Quiero irme tranquilo y contento. Fueron cinco años, viví lo mejor del fútbol acá”, aseguró el veloz atacante surgido de las inferiores de Unión La Calera.

Rubén Farfán tiene los días contados en Coquimbo Unido, que ha cumplido una positiva campaña 2023 bajo la dirección técnica de Fernando Díaz. De todas formas, todavía tiene dos partidos para seguir con el disfrute de su ciclo como parte del Barbón.

“Me volví a reencantar, a sonreír dentro de una cancha. Sé que hice las cosas bien, me voy con el cariño de toda la gente”, aseguró Farfán, autor de cuatro asistencias y tres goles en el Campeonato Nacional 2023.

Eso sí, las puertas del Francisco Sánchez Rumoroso parecen no estar cerradas por fuera. “Espero volver en algún momento de mi carrera y despedirme aquí, que es mi casa”, sentenció el Rayo, quien quiere ponerle broche de oro a su ciclo coquimbano con la clasificación a la Copa Sudamericana.

¿Cuáles son los últimos dos rivales de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional?

Coquimbo Unido recibirá a Unión La Calera en la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023. Un partido especial para Farfán, pues será el último local que juegue de aurinegro. Los Piratas cerrarán el torneo contra Magallanes como visitante.

¿En qué lugar marcha Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional?

Coquimbo Unido se ubica así al cabo de 28 jornadas disputadas en el Campeonato Nacional 2023.

