Papu Gómez, reconocido hincha de Universidad de Chile, debutó el año 2017 en la Albiceleste con Jorge Sampaoli como director técnico. Desde entonces, esperó pacientemente los llamados a la selección hasta que llegó la convocatoria del Mundial de Qatar 2022, en donde su nombre apareció en la nómina de los 26.

El Papu tiene una historia bastante particular con Chile, pues es hincha de la U. Se hizo bullanguero luego de la amistad que formó con Felipe Seymour cuando ambos coincidieron en el Catania el 2012. Tiempo después, Seymour le regaló una camiseta de la U, la que el jugador argentino lucía en sus entrenamientos del Atalanta en el año 2019.

Alejandro Gómez fue convocado en la nómina de la selección argentina y quiere repetir la final de la Copa América 2021 frente a los brasileños. “Si tengo que elegir un rival para ganarle la final del Mundial, me gustaría Brasil”, declaró el trasandino en conversación con Guillermo Coppola en Qatarsis. Argentina y Brasil son los dos favoritos sudamericanos en el Mundial de Qatar.

El primer Mundial del Papu

Qatar 2022 será la primera Copa del Mundo del trasandino. Actualmente, tiene 34 años y juega en el Sevilla de España: “este Mundial es el primero para mí. Y tal vez sea el último, por la edad. A mi edad puedo disfrutar este momento más y mejor, soy muy consciente de ello. Al no tener 21, 22 años no me come la vorágine. Me puedo tomar una pausa y vivirlo con más serenidad”, comentó el volante en una entrevista con IP Noticias.

Además, Gómez hizo una osada promesa en caso de que Argentina se corone campeón del Mundial. “¿Una promesa? Daría tantas cosas... Lo que me pidieras, lo haría. Mi sueño es estar en La Casa Rosada y tirarme del balcón con la gente. Es lo que soñamos todos… después de tantos años, sería algo extraordinario”, expresó el ex Arsenal de Sarandí a Guillermo Coppola.

Argentina debutará en el Mundial de Qatar este martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, por la primera fecha del Grupo C, en el Estadio Lusail a las 7:00 horas de Chile.

