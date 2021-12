En este nuevo capítulo de RedGol en La Clave Rodrigo Herrera, Cristian Basaure, Nicolás Olea, Edson Figueroa, junto a la participación de Alfonso Zúñiga, Cristopher Antúnez y Enzo Olivera desde Europa son los invitados desde las 07:00 hrs.

Bomba en el mercado chileno: Universidad Católica pone su mirada en Joaquín Larrivey, mientras Ronald Fuentes se transforma en el nuevo técnico de Audax Italiano. Además, Universidad de Chile le levanta un refuerzo a Colo Colo y se queda con los goles de Ronnie Fernández. Pero, el Cacique presentaría a Cristián Zavala como el primer refuerzo de la temporada .

La resolución de la ANFP en el caso Melipilla se patea para el lunes: Tribunal escuchó los descargos que hicieron los Potros en uno de los casos más complejos y que tiene paralizada la Promoción. Y, por lo mismo, Deportes Copiapó es pura rabia ante demora por el partido ante Curicó Unido: "Nos tienen como si fuéramos un equipito de mie..."

Matías Rodríguez se confiesa con RedGol en La Clave: "Si Universidad de Chile se iba a Primera B me venía sin que me lo pidieran, me ofrecía solo".

Marca golpea y dice que Diego Valencia se acerca a España: "La perla de Chile que puede aterrizar en La Liga".

