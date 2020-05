Luis Junior Cruzat, promesa del boxeo chileno, en el archivo de Deportivo Escolar: "Es un deporte duro, son pocos los que llegan arriba"

Luis Junior Cruzat es uno de los mejores exponentes del boxeo en nuestro país. Y es que el sobrino de Carlos Cruz Cruzat tiene un futuro prometedor, así lo refleja una entrevista que concedió hace dos años al programa Inter, Deporte Escolar, hoy Deportivo Escolar, donde cuenta parte de su trabajo y sus aspiraciones en este deporte.

Con entonces 16 años, Junior se preparaba para los Juegos Suramericanos de la Juventud, y al mismo tiempo ya mostraba hacia dónde aspira llegar. “He participado en campeonatos en Chile, en Estados Unidos. He sido campeón, ganador en 57 combates consecutivos. Se vienen los ODESUR, y ojalá sacar una medalla de Oro, algo que hace mucho no ha logrado Chile”, sentenciaba el deportista a Deportivo Escolar en 2018.

Luis Junior Cruzat contaba en Deportivo Escolar sus sueños en el boxeo, apoyado por su familia que ha logrado títulos en este deporte como su tío, Carlos Cruz Cruzat.

"(El boxeo) lo llevo en la sangre. Mi padre, mi tío, que fue campeón mundial. Mi abuelo también" -Luis Junior Cruzat a Deportivo Escolar en 2018-.

Al mismo tiempo, concentraba sus entrenamientos con sus estudios en el Liceo Carlos Ibáñez en Fresia, que le otorgó las facilidades para poder dar exámenes libres. “Uno al subir al ring se olvida de todo. Hay que concentrarse sólo en la pelea, nada más”, cuenta el joven.

El apoyo familiar fue fundamental a la hora de inclinarse en el boxeo, y es que tienen directa relación con este deporte. Por ejemplo, el tío de Junior Cruzat es el reconocido excampeón mundial Carlos Cruz Cruzat, y su padre y entrenador, Luis Cruzat. “Dios me dio una linda familia, que me motiva constantemente. Mis compañeros también me motivan, pero el pilar fundamental es mi familia. Lo llevo en la sangre. Mi padre, mi tío, que fue campeón mundial. Mi abuelo también. Cuando era chico, andaba metido en otros deportes, como el atletismo o el boxeo. Cuando practico boxeo, es otra motivación, lo siento distinto", reconoce Luis a Deportivo Escolar.

Pero no es solo el apoyo lo que hace a un buen púgil, y es que el joven mite que "el boxeo necesita mucha disciplina, es lo más importante. Sin disciplina uno no logra nada. Hay trabajo de cardio, fuerza. Si uno se llega a acostar tarde y no descansar como se debe, no rinde en el entrenamiento como se esperaba”.

Hasta antes de la emergencia global por el coronavirus, Junior Cruzat ya estaba desarrollando distintas peleas de exhibicion para escalar en el boxeo. Pero hace un tiempo, reconocía en Deportivo Escolar que "uno de mis sueños es debutar ya no como amateur, si no llegar a ser profesional. Ese es uno de mis mayores sueños. Ser profesional".

