Eliseo Salazar saca su lado futbolero: "No soy fan de uno de los tres grandes"

Eliseo Salazar es uno de los pilotos más destacados que ha entregado nuestro país. Pero no solo sabe de autos, sino también de fútbol, que no es de sus grandes pasiones pero sí lo motiva a la hora de hablar de la Selección Chilena.

En conversación con RedGol, el ex piloto de F1 mostró su lado más futbolero. "Me gusta, pero soy un aficionado de los partidos grandes", comenzó explicando. "Te mentiría si te dijera que voy a ver, no sé, un Coquimbo Unido", agregó para recalcar que le gustan los más llamativos.

Eliseo reveló que en su infancia era seguidor de la U, pero todo terminó por su amor a las tuercas. "No soy fan de uno de los tres grandes. Cuando era chico, mi papá me llevaba a ver a la U. Sé que me saqué una foto con Carlos Campos que guardé por mucho tiempo, pero ya no está. Me fui de Chile y no seguí muy conectado del fútbol".

"Volví en los 90’, justo cuando Colo Colo era campeón de la Libertadores. Así que no soy muy fiel, me gustó la U, me gustó Colo Colo… ¡Jajaja!", agregó.

Hablando sobre la Roja, Salazar se mostró optimista de cara a las eliminatorias. "Esperemos que sean unas eliminatorias lógicas y estemos en Qatar. Yo estuve compitiendo allá… Toda esta gente hacen las cosas a lo grande. Ojalá clasifiquemos y veremos si nos vamos a dar una vuelta por allá".

Finalmente, dio sus impresiones sobre lo hecho por la Generación Dorada. "No soy experto, pero veo que no ha habido ese recambio que quisiéramos como pasó en el tenis con el Chino (Ríos) y Fernando (González) o Nicolás (Massú). No estamos a ese mismo nivel de antes. Para el 2022 es imposible que aparezcan figuras, pero tienen talento, sacrificio y esfuerzo. Todos los grandes jugadores que hemos tenido tienen mucho sacrificio", sentenció.