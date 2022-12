Sigue la acción en el Mundial de Qatar 2022 y este miércoles conocimos a otros cuatro clasificados a los octavos de final: Argentina -con el triunfo ante Polonia que también avanza a la ronda de 16 mejores-, Francia que cae ante Túnez y Australia tras su histórica victoria frente a Dinamarca. El triunfo de México ante Arabia Saudita, pero que no fue suficiente para quitar el lugar a los polacos en la tabla de posiciones junto a la jornada de jueves en la Copa del Mundo.

Repasamos en RedGol en La Clave los partidos que se disputaron este miércoles y la previa de la jornada de jueves, donde se conocerán otros cuatro invitados a los octavos de final con Croacia vs Bélgica, Canadá vs Marruecos, Japón vs España y Costa Rica vs Alemania.

En RedGol en La Clave conversamos con el periodista y productor Rubén Martínez, a cargo de la exposición "1.100 fotografías de un mundial", una inédita muestra de imágenes del Mundial de Chile 1962 que estaban en el entretecho de una casa, y que desde hace cinco años se trabajó arduamente en la recuperación de este material, en el que a partir de este 1 de diciembre y hasta el 2 de enero de 2023 en Espacio Alonso, de calle Alonso de Córdova 3788.

Edson Figueroa repasó la reunión de directorio de Blanco y Negro de cara a la conformación del plantel de Colo Colo en 2023 y Cristian Basaure hizo un análisis de los elementos que puede entregar el nuevo DT de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, al plantel.

