El Betis de Manuel Pellegrini afina detalles para una nueva jornada de La Liga en España, certamen que tiene a los verdiblancos en el quinto puesto. Este sábado 22 de abril, el equipo andaluz visitará al Osasuna con el objetivo de seguir con el acecho a la Real Sociedad, por ahora cuarto equipo en la tabla de posiciones.

Pero en el cuadro bético también tienen la vista puesta en el mercado de fichajes, sobre todo en jugadores que pueden llegar al club como agentes libres. Es en ese contexto que el nombre del francés Houssem Aouar está anotado hace varios meses en la plana mayor de la institución.

Y este miércoles 19 de abril llegó una tremenda noticia al estadio Benito Villamarín: uno de los clubes que pretendía contratar al mediocampista del Olympique de Lyon se bajó de la carrera. Se trata del Eintracht Frankfurt de Alemania, último campeón de la Europa League. "El acuerdo no se hará", confirmó el director de aquel elenco, Markus Krösche, en declaraciones reproducidas por Fabrizio Romano.

Betis debe luchar con la Roma el fichaje de Houssem Aouar

Eso sí, la disputa por quedarse con el talentoso volante galo de 24 años que en algún minuto enamoró a Zinedine Zidane cuando era el director técnico del Real Madrid, aunque el traspaso cifrado en 20 millones de euros finalmente no se llevó a cabo, sigue abierta.

Y el rival a vencer está en Italia: la AS Roma también pretende fichar al futbolista que jugó apenas un partido amistoso por la selección de Francia y está siendo tentado para jugar por Argelia. La escuadra adiestrada por José Mourinho también tiene entre sus objetivos prioritarios el fichaje de Aouar. Una nueva discusión entre Manuel Pellegrini y The Special One.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, la escuadra giallorossa le ofreció un vínculo de cinco años al futbolista, que registra apenas 476 minutos jugados en la presente edición de la Ligue 1. ¿Quién ganará en la recta final? El tiempo dirá...