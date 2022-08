Arturo Vidal tendrá una de las jornadas más especiales de su carrera este martes. Desde las 20:30 horas, el Flamengo se enfrenta al Corinthians en lo que será el regreso del King a la Copa Libertadores después de 15 años.

En la llave entre el Mengao y el Timao por la ida de los cuartos de final, el volante chileno volverá a disputar el torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica. Esto se ha robado las miradas del continente y para qué decir en Brasil, donde ya lo quieren ver en la cancha una vez más.

En sus tres primeros partidos con la camiseta del Flamengo, Arturo Vidal se ha hecho notar y mucho. Dos duelos entrando desde el banquillo de suplentes le bastaron para ganarse la confianza de Dorival Júnior, siendo titular el sábado con una actuación clave, donde tuvo una asistencia y un gol.

Para la Copa Libertadores, eso sí, el King no estará desde el primer minuto. La formación que preparó el Mengao lo tendrá en el banquillo de suplentes, a la espera de una oportunidad. Aunque pese a esto, en Brasil presionan para que agarre un puesto de estelar.

Elogios a Arturo Vidal previo al regreso a la Copa Libertadores

Arturo Vidal ha brillado en sus primeras presentaciones en el Flamengo y, aunque no será titular frente al Corinthians, para algunos debería serlo. Así lo dejó claro el periodista Mauro Cezar, que en el programa Vivo de la Libertadores de UOL Esporte, aplaudió a rabiar al chileno.

"Es cuestión de tiempo para ser titular, puede jugar en varias posiciones de centro del campo, incluso como primer hombre en el centro si es el caso. Vidal, en teoría, tiene buenas posibilidades de jugar, aunque probablemente sea titular João Gomes o Thiago Maia, estamos hablando de un jugador de otro nivel", detalló.

Para Mauro Cezar, Arturo Vidal supera la media del fútbol sudamericano. "Está a otro nivel técnico, la salida de balón mejora mucho. Flamengo no tiene protección de balón desde la salida de Gerson. Manda al equipo, guía y apenas ha llegado. Vidal será titular, obviamente, es cuestión de tiempo".

Pero eso no fue lo único destacable, ya que tambien alabaron su hambre de ganar títulos en su regreso al continente. "Su tema no es la técnica, es el físico y la motivación. A veces el jugador regresa a Sudamérica un poco flojo, con ganas de terminar su carrera o de no poder rendir más, pero no es así. Parece muy interesado, involucrado", sentenció.

Arturo Vida se prepara para volver oficialmente a la Copa Libertadores después de 15 años y lo quiere hacer a lo grande. El sueño de levantar el título está más presente que nunca y espera repetir sus buenas actuaciones para estar más cerca de su objetivo.