Este fin de semana regresa la acción de la Fórmula 1, esta vez desde el Circuito de Suzuka, en Japón, con la disputa de la fecha 3 del campeonato 2026.

Se trata de una gran carrera, que tiene como favoritos a los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos ganadores de las primeras dos jornadas.

¡Atención! Porque el Gran Premio de Japón tiene la particularidad de ser la última carrera entre marzo y abril, ya que, debido al conflicto en Medio Oriente, se cancelaron los GP de Baréin y Arabia Saudita.

ver también Por el conflicto de Medio Oriente: la Formula 1 cancela el GP de Bahréin y Arabia Saudita

Conoce todos los detalles de esta imperdible jornada del automovilismo, con horarios para Chile, transmisión y mucho más en RedGol.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el GP de Japón de la F1?

La Fórmula 1 en Chile está a cargo de ESPN en sus diferentes señales. Por ejemplo, el GP de Japón será transmitido por TV en ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.

Además, podrás seguir todos los detalles del fin de semana en vivo y online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para suscriptores del plan Premium ($14.190 mensuales).

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Horarios de Chile del Gran Premio de Japón de F1

Sesión Fecha Hora (Chile) Transmisión Práctica libre 1 Jueves 26 de marzo 23:30 horas ESPN 2 y Disney+ Premium Práctica libre 2 Viernes 27 de marzo 03:00 AM horas ESPN y Disney+ Premium Práctica libre 3 Viernes 27 de marzo 23:30 horas ESPN 3 y Disney+ Premium Clasificación carrera Sábado 28 de marzo 03:00 AM horas ESPN y Disney+ Premium Carrera Domingo 29 de marzo 02:00 AM horas ESPN (Por confirmar) y Disney+ Premium

La próxima carrera de la Fórmula 1

Tras la celebración del GP de Japón, habrá que esperar más de un mes para una nueva carrera, esto porque tras la cancelación del Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudita por la guerra entre Estados Unidos e Irán, la cuarta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se celebrará recién el fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami , correspondiente al Gran Premio de Miami.

Campeonatos de Fórmula 1 2026 al final del GP de China

Pos Piloto Pts Equipo Pts Equipo 1 George Russell 25 Mercedes 43 2 Andrea Kimi Antonelli 18 Ferrari 27 3 Charles Leclerc 15 McLaren-Mercedes 10 4 Lewis Hamilton 12 Red Bull-Ford 8 5 Lando Norris 10 Haas-Ferrari 6 6 Max Verstappen 8 Racing Bulls-Ford 4 7 Oliver Bearman 6 Audi 2 8 Arvid Lindblad 4 Alpine-Mercedes 1 9 Gabriel Bortoleto 2 Williams-Mercedes 0 10 Pierre Gasly 1 Cadillac-Ferrari 0 11 Esteban Ocon 0 Aston Martin-Honda 0 12 Alexander Albon 0 13 Liam Lawson 0 14 Franco Colapinto 0 15 Carlos Sainz Jr. 0 16 Sergio Pérez 0 17 Lance Stroll 0 18 Fernando Alonso 0 19 Valtteri Bottas 0 20 Isack Hadjar 0 21 Oscar Piastri 0 22 Nico Hülkenberg 0

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