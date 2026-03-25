Este fin de semana regresa la acción de la Fórmula 1, esta vez desde el Circuito de Suzuka, en Japón, con la disputa de la fecha 3 del campeonato 2026.
Se trata de una gran carrera, que tiene como favoritos a los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos ganadores de las primeras dos jornadas.
¡Atención! Porque el Gran Premio de Japón tiene la particularidad de ser la última carrera entre marzo y abril, ya que, debido al conflicto en Medio Oriente, se cancelaron los GP de Baréin y Arabia Saudita.
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¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el GP de Japón de la F1?
La Fórmula 1 en Chile está a cargo de ESPN en sus diferentes señales. Por ejemplo, el GP de Japón será transmitido por TV en ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.
Además, podrás seguir todos los detalles del fin de semana en vivo y online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para suscriptores del plan Premium ($14.190 mensuales).
Horarios de Chile del Gran Premio de Japón de F1
|Sesión
|Fecha
|Hora (Chile)
|Transmisión
|Práctica libre 1
|Jueves 26 de marzo
|23:30 horas
|ESPN 2 y Disney+ Premium
|Práctica libre 2
|Viernes 27 de marzo
|03:00 AM horas
|ESPN y Disney+ Premium
|Práctica libre 3
|Viernes 27 de marzo
|23:30 horas
|ESPN 3 y Disney+ Premium
|Clasificación carrera
|Sábado 28 de marzo
|03:00 AM horas
|ESPN y Disney+ Premium
|Carrera
|Domingo 29 de marzo
|02:00 AM horas
|ESPN (Por confirmar) y Disney+ Premium
La próxima carrera de la Fórmula 1
Tras la celebración del GP de Japón, habrá que esperar más de un mes para una nueva carrera, esto porque tras la cancelación del Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudita por la guerra entre Estados Unidos e Irán, la cuarta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se celebrará recién el fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami, correspondiente al Gran Premio de Miami.
Campeonatos de Fórmula 1 2026 al final del GP de China
|Pos
|Piloto
|Pts
|Equipo
|Pts Equipo
|1
|George Russell
|25
|Mercedes
|43
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|18
|Ferrari
|27
|3
|Charles Leclerc
|15
|McLaren-Mercedes
|10
|4
|Lewis Hamilton
|12
|Red Bull-Ford
|8
|5
|Lando Norris
|10
|Haas-Ferrari
|6
|6
|Max Verstappen
|8
|Racing Bulls-Ford
|4
|7
|Oliver Bearman
|6
|Audi
|2
|8
|Arvid Lindblad
|4
|Alpine-Mercedes
|1
|9
|Gabriel Bortoleto
|2
|Williams-Mercedes
|0
|10
|Pierre Gasly
|1
|Cadillac-Ferrari
|0
|11
|Esteban Ocon
|0
|Aston Martin-Honda
|0
|12
|Alexander Albon
|0
|13
|Liam Lawson
|0
|14
|Franco Colapinto
|0
|15
|Carlos Sainz Jr.
|0
|16
|Sergio Pérez
|0
|17
|Lance Stroll
|0
|18
|Fernando Alonso
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Isack Hadjar
|0
|21
|Oscar Piastri
|0
|22
|Nico Hülkenberg
|0