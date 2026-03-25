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Fórmula 1

Horarios del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1: Todo sobre las prácticas, qualy y carrera

Conoce todos los detalles del Gran Premio de Japón, tercera fecha de la temporada 2026 del 'Gran Circo'.

Por Franco Abatte

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La Fórmula 1 regresa a Asia para celebrar el GP de Japón.
© Getty ImagesLa Fórmula 1 regresa a Asia para celebrar el GP de Japón.

Este fin de semana regresa la acción de la Fórmula 1, esta vez desde el Circuito de Suzuka, en Japón, con la disputa de la fecha 3 del campeonato 2026.

Se trata de una gran carrera, que tiene como favoritos a los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos ganadores de las primeras dos jornadas.

¡Atención! Porque el Gran Premio de Japón tiene la particularidad de ser la última carrera entre marzo y abril, ya que, debido al conflicto en Medio Oriente, se cancelaron los GP de Baréin y Arabia Saudita.

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Conoce todos los detalles de esta imperdible jornada del automovilismo, con horarios para Chile, transmisión y mucho más en RedGol.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el GP de Japón de la F1?

La Fórmula 1 en Chile está a cargo de ESPN en sus diferentes señales. Por ejemplo, el GP de Japón será transmitido por TV en ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.

Además, podrás seguir todos los detalles del fin de semana en vivo y online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para suscriptores del plan Premium ($14.190 mensuales).

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Horarios de Chile del Gran Premio de Japón de F1

SesiónFechaHora (Chile)Transmisión
Práctica libre 1Jueves 26 de marzo23:30 horasESPN 2 y Disney+ Premium
Práctica libre 2Viernes 27 de marzo03:00 AM horasESPN y Disney+ Premium
Práctica libre 3Viernes 27 de marzo23:30 horasESPN 3 y Disney+ Premium
Clasificación carreraSábado 28 de marzo03:00 AM horasESPN y Disney+ Premium
CarreraDomingo 29 de marzo02:00 AM horasESPN (Por confirmar) y Disney+ Premium

La próxima carrera de la Fórmula 1

Tras la celebración del GP de Japón, habrá que esperar más de un mes para una nueva carrera, esto porque tras la cancelación del Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudita por la guerra entre Estados Unidos e Irán, la cuarta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se celebrará recién el fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami, correspondiente al Gran Premio de Miami.

Campeonatos de Fórmula 1 2026 al final del GP de China

Pos Piloto Pts Equipo Pts Equipo
1George Russell25Mercedes43
2Andrea Kimi Antonelli18Ferrari27
3Charles Leclerc15McLaren-Mercedes10
4Lewis Hamilton12Red Bull-Ford8
5Lando Norris10Haas-Ferrari6
6Max Verstappen8Racing Bulls-Ford4
7Oliver Bearman6Audi2
8Arvid Lindblad4Alpine-Mercedes1
9Gabriel Bortoleto2Williams-Mercedes0
10Pierre Gasly1Cadillac-Ferrari0
11Esteban Ocon0Aston Martin-Honda0
12Alexander Albon0
13Liam Lawson0
14Franco Colapinto0
15Carlos Sainz Jr.0
16Sergio Pérez0
17Lance Stroll0
18Fernando Alonso0
19Valtteri Bottas0
20Isack Hadjar0
21Oscar Piastri0
22Nico Hülkenberg0
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