Valentín Barco da el salto a la Premier League. Aunque ahora está enfocado en competir con Argentina Sub 23 en el Preolímpico, el formado en Boca Juniors fue presentado este sábado en el Brighton. Se unirá al cuadro inglés una vez finalice su participación en el torneo que otorga dos cupos a París 2024.

“Conocemos a Valentin desde hace mucho tiempo y estamos impresionados con el progreso que ha logrado a nivel nacional e internacional. Estamos encantados de darle la bienvenida al club y estamos deseando ver cómo progresa”, anunció David Weir, director deportivo del Brighton, en la página oficial del club.

“Ha jugado predominantemente en el lado izquierdo, como lateral o extremo, pero también demostró su versatilidad con Boca, jugando en el mediocampo. Es un prospecto apasionante, pero también es importante que le demos tiempo, ya que necesita adaptarse y adaptarse al nuevo entorno y a la Premier”, sumó.

El interés de Brighton por Barco nació hace varios meses, pero el futbolista de 19 priorizó quedarse en Boca y jugar la final de la Copa Libertadores. De la mano de Jorge Almirón, ahora técnico de Colo Colo, fue subcampeón continental. Ahora el Colo seguirá los pasos de su compatriota Alexis Mac Allister, quien dejó el fútbol argentino por el Brighton en 2019.

En su paso por Boca, Almirón fue fundamental. El mismo jugador se lo confesó a la prensa hace unos días. “Le estoy muy agradecido. Si no era por él, no estaría acá y no hubiera jugado. ¿Por qué no jugaba en Primera antes? No lo sé. Almirón me fue a ver un partido, me subió y me dio confianza, llegó él y me puso”, dijo.

Barco había debutado en Boca con Miguel Ángel Russo, pero ganó continuidad con Almirón. “El Colo es un jugador que quiero mucho. Le deseo lo mejor para lo que sigue en su carrera en Europa”, le respondió el DT en medio de su participación en la Serie Río de La Plata con Colo Colo, donde acumula dos triunfos en el inicio de 2024.

Los argentinos en la Premier League

Con su llegada al Brighton, Valentín Barco se convertirá en el decimoquinto argentino en la Premier League 2023-24. Será el segundo trasandino en el cuadro de las Gaviotas, que además cuenta con Facundo Buonanotte. Esta es la lista de argentinos en la presente temporada del fútbol inglés.

Julián Álvarez (Manchester City)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Cristian Romero (Tottenham)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Alejo Véliz (Tottenham)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Gonzalo Montiel (Nottinham Forest)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Valentín Barco (Brighton)

