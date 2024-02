Luego que una lesión lo obligara a terminar antes de tiempo la temporada pasada, Javier Altamirano está haciendo todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. El mediocampista lucha por su lugar en Estudiantes de La Plata y este fin de semana tuvo una gran oportunidad para seguir mostrándose.

El chileno fue titular en el empate sin goles ante Gimnasia y Esgrima en el Clásico de La Plata. Sin embargo, más allá de su actuación, terminó haciendo noticia por un gesto que ha dado que hablar en Argentina.

En pleno partido, Javier Altamirano tuvo un cruce con un rival que terminó en una situación que desató las críticas en su contra. De hecho, la transmisión oficial del encuentro le tiró un palito por su actuar.

Javier Altamirano y un gesto que desata polémica en el Clásico de La Plata

El Clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia terminó sin goles, pero con varias polémicas dentro de la cancha. Una de ellas estuvo protagonizada por Javier Altamirano, quien lucha por su lugar tras cerrar el 2023 lesionado.

El ex Huachipato fue titular y fue parte importante del ataque de su equipo. No obstante, en los 39′ minutos de juego fue a disputar un balón y dejó una imagen que no gustó nada en Argentina.

Javier Altamirano corrió a buscar un balón antes de que saliera por el fondo y Gustavo Canto fue en su marca. El defensor se cruzó justo y evitó una jugada de peligro de Estudiantes, lo que terminó desatando el problema con el chileno.

El lateral increpó al mediocampista y este no encontró nada mejor que hacerle un gesto por su aliento. El hecho terminó en reclamos de parte del plantel de Gimnasia y en una ácida crítica de parte de los relatores de ESPN.

“Altamirano después hizo un gesto… desubicado. Porque Canto se le acercó y le gritó algo por el reclamo. Bueno, en el partido pasa de todo”, dijeron en plena transmisión contra el chileno.

Javier Altamirano cerró su participación en el encuentro luego de dejar la cancha a los 76′. El mediocampista tuvo un partido polémico y sigue sin poder marcar diferencias con el balón en los pies.

¿Cuáles son los números de Javier Altamirano esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Javier Altamirano ha disputado un total de ocho partidos oficiales con la camiseta de Estudiantes de La Plata. En ellos no ha marcado goles ni registra asistencias, alcanzando los 459 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Estudiantes de La Plata?

Estudiantes de La Plata y Javier Altamirano dejan atrás el clásico para enfocarse en su próximo desafío. Este domingo 3 de marzo desde las 17:00 horas enfrentan a Godoy Cruz por el torneo argentino.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.