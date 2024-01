Toni Kroos, volante alemán de 34 años perteneciente al Real Madrid, tuvo un hecho que nunca antes le había ocurrido en su carrera tras sus declaraciones sobre la Liga de Arabia, al criticar que los jugadores se sienten seducidos por los petrodólares más que por la carrera deportivo.

Por eso recibió constantes abucheos en el partido de la Supercopa de España disputada en Riad cada vez que tocaba la pelota.

Los hechos empezaron en la semifinal contra Atlético de Madrid, cuando entró al minuto 67 y hasta el final del tiempo extra. Frente a Barcelona fue titular y en los 81 minutos que jugó los silbidos y dedicatorias hacia él no pararon.

“Era algo nuevo y también emocionante. Podías sentir empatía con alguien que a menudo experimenta esto en estadios visitantes. Esa fue una experiencia nueva, algo que no había tenido antes, pero no me la quería perder”, expresó.

Agregó que “el trasfondo es que no creo que sea bueno que los jugadores jóvenes entren en la liga y renuncien al desarrollo, a los grandes partidos, a los altos niveles en Europa”.

Para finalizar, el “Francotirador” afirmó que “los abucheos confirman mis declaraciones, probablemente tenía razón. El verdadero chiste es que todos son aficionados del Real Madrid, pero en la final noté que cada vez eran menos”, afirmó entre risas Toni Kroos, tras sus dichos en agosto sobre la Liga Árabe.

El palmarés de Kroos

Con sus clubes ganó 5 Champions League, 6 Mundial de Clubes, 3 Campeón de Alemania, 3 Campeón de España, 5 Supercopa de Europa, 3 Copa de Alemania, 1 Copa del Rey, 4 Supercopa de España, 1 Supercopa de Alemania y 1 Mejor Futbolista Alemán de 2018.

Con la Selección de Alemania tiene una Copa del Mundo, Campeón del Torneo Internacional Algarve Sub 17 y Mejor Jugador del Mundial Sub 17 de 2007.

Las estadísticas del “Francotirador” Kroos

En su carrera como profesional ha jugado un total de 731 partidos, sumando 73 goles y 162 asistencias, todo en 55.657 minutos.

Con el Real Madrid ya lleva 292 encuentros disputados, donde marcó en 22 oportunidades, realizó 70 asistencias y lleva 23.060 minutos acumulados con los Merengues.

