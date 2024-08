Fue a comienzos de enero del 2024, cuando Sven Goran Eriksson, reconocido entrenador sueco que dirigiera a Marcelo Salas en la Lazio, daba a conocer públicamente que sufría un cáncer terminal y reconocía que “en el mejor de los casos, me queda un año (de vida)“.

A partir de allí, el mundo del fútbol le rindió todo tipo de homenajes, en reconocimiento a su exitosa trayectoria en el fútbol europeo. Incluso, le cumplieron el sueño de dirigir en Liverpool durante un amistoso que tuvo en cancha a otro nacional como Mark González.

Pero su realidad indica que, lamentablemente, le queda poco tiempo de vida. Por ello, en las últimas horas apareció en redes sociales un video donde aparece Eriksson frente a la cámara entregando un mensaje, que tuvo un tono de despedida.

“Tuve una buena vida, sí. Creo que todos tememos el día de nuestra muerte. Pero la vida también se trata de la muerte. Espero que al final la gente diga, sí, era un buen hombre, pero no todos dirán eso. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentó hacer todo lo posible”, aseguró el ex DT sueco.

Finalmente, Eriksson señala que “no tengo dolor… pero sé que está ahí (la muerte). No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, fue fantástico cuidarlos. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla!“.

¿Por qué apareció este mensaje de Eriksson?

En la actualidad, el estratega se encuentra en su país natal, en la ciudad de Sunne, donde realizó estas apariciones que forman parte de un documental que la plataforma Amazon Prime Video está realizando sobre él y que se estrenará este fin de semana en Reino Unido.

Sven es el nombre de la serie que mostrará el duro proceso que vive Eriksson en estos momentos, desde que se le detectó su cáncer terminal, hasta su respectivo tratamiento y los homenajes que recibió en Suecia, Italia e Inglaterra.

