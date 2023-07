Un verdadero drama vivió hace unos días el mítico arquero neerlandés Edwin Van der Sar. Quien fuera conocido en esta parte del mundo como “Pinocho”, gracias a los míticos relatos del Bambino Pons en aquella época de la Premier League, sufrió una hemorragia cerebral que casi acaba con su vida.

El hecho ocurrió mientras este tomaba vacaciones en Croacia. Fue trasladado a tiempo en un helicóptero y gracias a ese factor, evitó que quedara con secuelas permanentes, aunque si significó quedar durante varios días en terapia intensiva producto del daño provocado.

El ex jugador del Manchester United había dejado su cargo como director general del Ajax, un cargo en el que había permanecido por once largos años. El propio ex arquero señaló que se trataba de una forma de recargar pilas tras una temporada sin títulos para el tradicional club neerlandés.

Sin embargo, tras varios días, el fútbol recibió la linda noticia de que Van Der Sar abandonó la terapia intensiva e incluso se animó a realizar una publicación vía Instagram, para aclarar así que su estado de salud está mucho mejor y que se apronta a una satisfactoria recuperación.

“Antes que nada, queremos dar las gracias a todos por todos los mensajes geniales y de apoyo. Me complace compartir que ya no estoy en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, todavía estoy en el hospital. ¡Espero ir a casa la semana que viene y dar el siguiente paso en mi recuperación!”, señaló.

El arquero ganó 28 títulos a lo largo de su carrera, incluyendo ocho internacionales. De ellos, dos fueron Champions League (una con el Ajax y otra con el Manchester United), además de una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes. También ganó cuatro Premier League con los diablos rojos y cuatro Eredivisie con el Ajax de Amsterdam.