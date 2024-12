El ex entrenador de Colo Colo ya protagonizó un duro golpe y de perder el campeonato argentino, aseguran que sería peor.

Gustavo Quinteros atraviesa uno de los momentos más complejos de la temporada. Es que el entrenador argentino nacionalizado boliviano vive horas cruciales en la banca de Vélez.

El ex adiestrador de Colo Colo ya perdió la Copa de Argentina ante Central Córdoba. El modesto elenco trasandino lo superó por 1-0 y de inmediato desató los fantasmas sobre Quinteros.

Es que el DT lejos de asumir la derrota apuntó a los árbitros y la mala organización de la AFA. Lo que finalmente perjudicó a Vélez en la final de mitad de semana. Lo que desató los primeros cuestionamientos en la prensa.

El tema es que la perdida de la Copa de la Liga dejó bastante mal parado al ex entrenador de Colo Colo. A tal punto que un nuevo tropezón sobre el cierre de la temporada pondría en riesgo su permanencia en el Fortín.

“No sirvió lo que dijo Quinteros. Salió a reclamar y en eso se equivoca. Tuvo que hacer la de Mostaza Merlo y decir ‘ahora me calenté y el domingo salimos campeones ‘“, apuntó Hugo Balassone en La Noche de TyC Sports. El periodista además recalcó que Vélez “perdió una final con un equipo mucho menor” y que ahora está cuesta arriba la definición ante Huracán el domingo.

Quinteros enfrenta una final histórica con Vélez

¿Gustavo Quinteros sigue en Vélez?

El tema es que desde el Fortín indican que quieren continuar con Gustavo Quinteros al mando. Incluso detalla que rechazo una oferta del Santos para continuar en el Estadio José Amalfitani.

Ahora el tema es que si pierde el campeonato argentino el domingo, podría poner en jaque su permanencia ne el club de Liniers. “A mi me dicen que Quinteros pidió un plantel más nutrido y más amplio. Pero si no sale campeón el domingo, no podrá tener ese plantel que necesita. Además sería un proceso insostenible con la gente en contra”, advirtió Mauro Palacios.

Por lo que el domingo será crucial para el estratega. Cabe consignar que a partir de las 19:30 horas se medirá ante Huracán, y de ganar logrará levantar una nuevo título.