River Plate no pudo confirmar su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El elenco millonario igualó 2-2 con Nacional y deberá esperar a la próxima fecha para afianzar su cupo en la siguiente ronda.

Pero el duelo disputado en Uruguay pasó a segundo plano por la actuación de Anderson Daronco. El árbitro no amonestó en varias jugadas de extrema violencia y hasta pasó por alto el combo de Franco Romero a Paulo Díaz. “No me cierra para tarjeta roja”, acusó el brasileño pese a revisar en el VAR la agresión sobre el seleccionado nacional.

Pero en Argentina la molestia se enfocó principalmente por la actitud de Díaz, en especial porque es uno de los referentes de River Plate. Así lo deslizó Rodolfo Cingolani en el programa “Dale al medio”.

Lapidan a Paulo Díaz

“No te pueden poner una mano en la cara así, ni al Canelo Álvarez le pegaron así el sábado pasado”, lamentó el comunicador de TyC Sports por la actitud del chileno.

“Eres el caudillo del equipo”, agregó el “Gringo” molesto porque el chileno se ‘regaló’ y no respondió a las agresiones. “Yo si soy Demichelis lo mando al frente. Además, sabiendo cómo es Daronco, por último devolvé con la misma moneda”, sentenció Cingolani.

Pese a la polémica, en River Plate buscan dar vuelta la página y partir con el pie derecho el campeonato argentino este sábado cuando reciban a Central Córdoba. Duelo en el que Paulo Díaz sería titular.