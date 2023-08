Messi revela que no quería irse al PSG: "Pasó de un día para otro y se hizo difícil"

Lionel Messi tiene revolucionado a Estados Unidos. El Inter Miami dejó de jugar soccer y ahora juega fútbol al ritmo de la Pulga, y disputarán la gran final de la Leagues Cup este sábado 19 de agosto. Y en la previa se acuerda del PSG.

Este jueves 17 el astro argentino dio su primera conferencia de prensa desde que arribó al cuadro rosa, y reveló que en 2021 nunca quiso irse del FC Barcelona para fichar posteriormente por el París Saint-Germain.

Messi no quería ir al PSG

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme de Barcelona“, disparó de entrada Messi.

“Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá (en Miami)”, complementó el campeón del Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

Además de eso, Lionel Messi también definió en varias oportunidades como “complicado” su paso por el cuadro parisino, y recalcó que junto con su familia ahora viven de lo más felices en Miami.

“Jugar en este país siempre estuvo en mi cabeza, siempre lo tuve en mente y estoy disfrutando del momento ahora”, añadió.

Sobre la decisión de llegar al elenco de David Beckham, recalca que “pasó por muchísimas cuestiones, lo pensamos y decidimos con mi mujer, mis hijos también fueron parte de la decisión. Simplemente vine acá a seguir disfrutando del fútbol y elegí este lugar para este momento”.

Para cerrar, el rosarino deja en claro que no le importa tanto poder ganar otro Balón de Oro en octubre. “Si bien es un premio importante, uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia, entre comillas”, lanzó.

“Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada”, concluyó

¿Cuando juega Inter Miami la final de la Leagues Cup?

Este sábado 19 de agosto, desde las 21:00 horas, Inter Miami disputará la gran final de la Leagues Cup ante Nashville SC.

¿Cuántos goles lleva Messi en el Inter Miami?

Desde que llegó al Inter Miami, Lionel Messi ha disputado seis partidos con la camiseta rosa. En esa cantidad de duelos, ya registra nueve goles.