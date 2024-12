Botafogo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2024 tras superar por 3-1 a Atlético Mineiro en la final disputada este pasado sábado, en el estadio Más Monumental de River Plate, en Buenos Aires, Argentina.

El Mineiro quedó en ventaja numérica tempranamente con la expulsión de Gregore al minuto de juego, pero no supo aprovechar la oportunidad. Antes del descanso, Botafogo ya ganaba 2-0.

Ya en el complemento, Eduardo Vargas marcó el descuento del 2-1 a los 46′, recién ingresado desde el banco. El chileno pudo marcar el empate, pero su balón salió desviado. Junior Santos sentenció el título de Botafogo en los descuentos.

Otro que perdió la oportunidad fue Hulk, el delantero brasileño que fue titular y jugó todo el partido en Atlético Mineiro. Tras el duelo rompió en llanto.

Lágrimas: Hulk decepcionó a su hijo

“Mi hijo me mandó un recado cuando llegó al estadio, me mandó una foto que decía que estaba lindo. Me decía ‘aprovecha este momento, no pierdas la oportunidad’ Lamentablemente lo decepcioné”, dijo Hulk frente a las cámaras.

El compañero de Eduardo Vargas sentenció entre lágrimas que “no aproveché la oportunidad. Pagamos un precio muy caro. Es lamentable. Es triste”.

Junto al llanto de Hulk, Eduardo Vargas también lamenta no poder sumar otro título continental. Túrboman intentaba sumar la Copa Libertadores a su propio palmarés que registra la Copa Sudamericana, dos Copas América y la Concachampions.

Por su parte, Botafogo conquistó su primera Copa Libertadores, ratificando la hegemonía brasileña en el torneo continental. Desde 2019 los campeones han sido Flamengo (x2), Palmeiras (x2), Fluminense y Botafogo.