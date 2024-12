¿Guardiola y el fin de una era tras nueva derrota del Manchester City? "No soy lo suficientemente bueno"

Manchester City atraviesa una grave crisis, impensada con Josep Guardiola como entrenador. Y estuvo a punto de conseguir oxígeno en la Premier League, pero el Manchester United vino de atrás para dar vuelta el marcador y ganar el derby. De paso, los Red Devils dejan más contra las cuerdas al equipo de Pep.

Tras el duelo, el entrenador español hizo una fuerte autocrítica: “no soy lo suficientemente bueno. Soy el jefe, el gerente, tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad”, dijo Guardiola.

El DT agregó que “no es una derrota especial, es lo que es. ¿Qué puedo decir? No podemos culpar a este jugador o a aquel, no es eso. Es la temporada, una temporada difícil. Concedimos goles, culpa nuestra. No jugamos con serenidad”.

“Este año nos ha pasado muchas veces. Concedimos mucho espacio, como contra el Feyenoord, por ejemplo. No estamos jugando bien”, complementó Guardiola.

Ocho derrotas y sólo una victoria en 11 partidos

Pepe sentenció que “antes nuestro fútbol era muy fluido y ahora tenemos problemas por diferentes motivos. Pusimos todo en el partido y estuvimos muy próximos a cerrarlo, salvo por una oportunidad de Bruno Fernandes”.

Cabe recordar que el Manchester City perdió por 1-2 contra Manchester United en el Etihad Stadium, por la fecha 16 de la Premier League. Abrió la cuenta Josko Gvardiol, pero Bruno Fernandes de penal y Amad Diallo lo dieron vuelta.

Con el resultado, el City de Guardiola llega a ocho derrotas, dos empates y sólo una victoria en los últimos 11 partidos. ¿Será el fin de una era y la caída de unos de los entrenadores considerados como el mejor del mundo?

La pésima racha del City registra derrota contra Tottenham (2-1), Bournemouth (2-1), Sporting Club de Lisboa (4-1), Brighton & Hove Albion (2-1) y Tottenham nuevamente (0-4); empate contra Feyenoord (3-3), caída frente a Liverpool (2-0), victoria ante Nottingham Forest (3-0); empate contra Crystal Palace (2-2), para perder contra Juventus (2-0) y Manchester City (1-2).