La selección de Bolivia tiene una gran sorpresa para el martes, cuando le toque enfrentar a la selección chilena por las Eliminatorias para el Mundial 2026, en un duelo que se jugará en el Estadio Nacional.

Esto, porque ante las importantes bajas, sumaron al ex Colo Colo Ervin Vaca, que en la jornada del sábado vivió su primer entrenamiento, en el estadio Rafael Mendoza de The Strongest, donde luego viajarán primero a Santa Cruz y luego hasta Santiago.

“Muy agradecido en primer lugar con Dios, la verdad que llega en el momento justo, simplemente estoy preparado para lo que el entrenador me necesite“, comentó el jugador del Bolívar.

En ese sentido, el volante que tuvo pasos por el estadio Monumental aseguró que “estoy muy emocionado, creo que para eso todos los jugadores trabajamos, para llegar a la selección y representar a nuestro país que es lo que más queremos”.

Ervin Vaca estuvo en Colo Colo en las juveniles y ahora es sorpresa en la selección de Bolivia.

Ervin Vaca, un ex Colo Colo en Bolivia

Los medios bolivianos han destacado la inclusión en la nómina ante la Roja de Ervin Vaca, donde incluso él se mostró sorprendido cuando recibió el llamado en su casa.

“Estaba en la casa acostado y me llaman para decirme que me tenía que presentarme en la concentración. La verdad que no la creía y me puse a llorar de felicidad”, detalló

“El equipo se ve que está muy motivado, con muchas ganas de ir a Chile y de tratar de traer los tres puntos… Todos son muy jóvenes y hay un par de personas que tienen mucha experiencia, así que creo que está muy equilibrada la selección”, finalizó.

¿Cuándo juega Chile vs Bolivia por las Eliminatorias?

El enfrentamiento entre las selecciones de Chile y Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este martes 10 de septiembre, a partir de las seis de la tarde en el Estadio Nacional.

