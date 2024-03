Kylian Mbappé se refiere por primera vez sobre su llegada al Real Madrid: “Yo no nunca me escondo”

Un nuevo capítulo suma la teleserie de Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid. El delantero ahora se refirió públicamente al cuadro merengue y paró en seco los rumores que hablan de una salida del PSG.

De entrada el referente de la selección de Francia se refirió a los mensajes que se publican sobre su futuro. “Me da igual lo que pase fuera del campo. Yo siempre estoy concentrado en el próximo partido”, por lo que enfatizo que su mente esta en Alemania este sábado 23 de marzo y el duelo contra Chile el siguiente martes 26.

Pero el campeón del mundo profundizó en sus dichos y decidió aclarar su situación contractual. “El día que yo tenga algo que anunciar, vendré y lo haré público. Yo nunca me he escondido. Si tengo algo que decirlo, lo hago y ya está. No tengo problemas con ello. El tema es que ahora no tengo nada que anunciar”, contestó en la conferencia de Francia este viernes.

Aunque eso no fue todo porque deslizó la fecha en que todo podría estar listo con su turno. “Creo que para la Eurocopa estará todo resuelto”, anunció.

Lo que se conecta directamente con lo que indica Marca, donde aseguran que Mbappé será nuevo jugador del Real Madrid a mitad de año y que firmará contrato por cinco temporadas. En una de los fichajes más rimbombantes de los últimos años.

El nuevo problema de Mbappé

Pero Mbappé no sale de una polémica para entrar en otra. Esto porque ahora puso en duda su estadía en los próximos Juegos Olímpicos.

Kylian recalcó que quiere jugar la competición que se realiza en Francia pero ahora le pasó la responsabilidad a los dirigentes para que gestionen su participación. “Siempre he dicho que los JJ. OO en París serían algo especial y que quería estar allí. Pero la decisión final no me pertenece a mí”, sentenció.

Incluso no se descarta que Emmanuel Macron, el Presidente de Francia, intervenga directamente para permitir el permiso del goleador.