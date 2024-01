Kylian Mbappé reveló que no se cierra a dejar el fútbol europeo y quizás probar suerte en el millonario fútbol de los petrodólares árabes. Con 25 años, el jugador francés tiene en duda su continuidad en el Paris Saint-Germain, con el Real Madrid insistiendo en finalmente poder sumarlo.

Mbappé ya puede negociar como jugador libre y en el PSG se agarran la cabeza intentando encontrar la forma de convencerlo para que se quede, un desenlace que por ahora no tiene luces.

Respecto a la posibilidad de jugar fuera del Viejo Continente, el delantero galo manifestó a GQ France que “muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del fútbol. Es el ciclo normal de este deporte y en algún momento me tocará marcharme”.

Por otro lado, expone que el peso sobre sus hombros no lo perjudica: “la presión no me afecta negativamente y la necesito para rendir. Esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel. Estamos en una época de sobreconsumo, con muchos partidos, donde la gente espera mucho de los jugadores”.

Mejoras y Juegos Olímpicos

Y se enfoca en seguir mejorando: “aunque la cantidad de goles que ha marcado es impresionante, probablemente pueda ser un poco más quirúrgico a la hora de rematar”.

“Creo que más allá de los parámetros técnicos, de mejorar con el pie izquierdo o con la cabeza, lo que más importa es ampliar la visión del deporte. Al jugar para seis o siete entrenadores diferentes, aprendí seis o siete formas de hacer mi trabajo. Desarrollé diferentes facetas de mi juego y me renové constantemente. La mentalidad adecuada para progresar es escuchar y adaptarse”, expone.

Por último, reiteró su intención de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024: “he llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo permiten, estaré encantado, pero si no es posible, lo entenderé. Para cualquier deportista, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar especial, y yo ya quería ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que contó”.

