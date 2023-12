En su largo paso por Europa, Manuel Pellegrini ha sabido no sólo hacer historia con los clubes en los que ha estado, sino también meterse en el corazón de sus jugadores. El Ingeniero ha sido clave en la carrera de varios y uno de ellos lo vive en carne propia hoy en día.

Isco, al que el técnico chileno tuvo en Málaga, venía de malas temporadas y buscando un renacer. Con el llamado del Betis el mediocampista recuperó la sonrisa, su nivel y se ha transformado en la gran figura de los verdiblancos.

Este miércoles, previo al choque con Rangers con el que definen el paso a los octavos de final de la UEFA Europa League, el español alabó a Manuel Pellegrini. Catalogándolo como uno de los entrenadores más importantes de su carrera, llenó de elogios al Ingeniero.

Isco y su queque a Manuel Pellegrini en Betis

Real Betis enfrenta este jueves al Rangers buscando el boleto directo a octavos de final de la UEFA Europa League. En la previa, Manuel Pellegrini e Isco Alarcón hablaron con los medios, donde ambos fueron consultados por el otro.

El Ingeniero no dudó en alabar a su pupilo y señaló que “pude reencontrarme con él aquí en el Betis. No era fácil tras jugar tantos años en el Madrid, consiguiendo tanto deportiva y económicamente. Quizás muchos no tienen esa humildad que ha tenido para volver a empezar como si no hubiera hecho nada”.

“Tuvimos la fortuna de apostar por un jugador muy joven como Isco, que había jugado muy poco con el Valencia en Primera división. Si la apuesta era arriesgada, creo que el dividendo que dio fue mucho más grande de lo esperado porque Isco hizo dos años o tres espectaculares, nos permitió hacer la mejor campaña de la historia del Málaga”, añadió.

Isco no se quedó atrás y le devolvió los elogios a Manuel Pellegrini. “Es un entrenador muy importante de mi carrera. Me dio la oportunidad de jugar y disfrutar en la élite con el Málaga. No es fácil, porque yo estaba jugando en Tercera. Hicimos dos años muy bonitos en Málaga”.

Finalmente, el mediocampista festejó el poder estar una vez más al mando del chileno. “Ahora tenemos la oportunidad de reencontrarnos de nuevo. Ojalá tener los mismos o mayores éxitos. Estoy contento de ponerme a sus órdenes y estoy disfrutando otra vez del fútbol muchísimo”, cerró.

Betis ahora se enfoca en un partido clave para poder ir directo a los octavos de final de la UEFA Europa League. El plan de Manuel Pellegrini sigue en marcha y espera, ahora sí, poder tener un premio internacional.

¿Puede el Betis ser campeón de la Europa League esta temporada? ¿Puede el Betis ser campeón de la Europa League esta temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega el Real Betis en Europa League?

El Real Betis enfrentará al Rangers en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El duelo está programado para este jueves 14 de diciembre desde las 17:00 horas.

¿Cuáles son los números de Isco en Betis?

En lo que va de temporada, Isco Alarcón ha disputado un total de 21 partidos con el Real Betis. En ellos cosecha tres goles, tres asistencias y alcanza los 1.596 minutos en la cancha.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.