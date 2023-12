El Viejito Pascuero también visita Francia. Es por eso que el Toulouse se puso la barba blanca y el sombrero rojo con pompón blanco para recibir las fiestas de fin de año y aunque le llamen Papá Noel, igual estuvo involucrado el chileno Gabriel Suazo en la celebración.

En un video subido a sus redes sociales, el Toulouse realizó una dinámica en la que esperaba que dos jugadores se juntaran a adivinar una canción que uno tarareaba y el otro tenía que acertar.

A Gabriel Suazo le tocó adivinar la canción junto con su compañero de equipo, el venezolano Cristián Casseres, y la dinámica terminó en un momento bastante simpático.

“Tararea cu…”, le dijo el chileno a Casseres, mientras éste intentaba cantar una canción realmente indescifrable. Gabriel Suazo, tentado de risa, intentaba dar con el tema detrás del desafinado canto del venezolano, pero no había caso y todo resultó en más carcajadas que cualquier otra cosa.

All I want for Christmas is you

Resulta que la canción que intentaban descifrar era un tema navideño ultra conocido. Se trata de la canción de Mariah Carey, “All I want for Christmas is you” (todo lo que quiero para Navidad es a ti), una composición que ha salido en comerciales y en redes sociales.

Sin embargo, Casseres no estuvo muy ducho y, pese a la insistencia de Gabriel Suazo, no pudo tararear bien la canción. Todo se resolvió en un hilarante momento, que, al rebelarse la canción, dejó sorprendido al ex Colo Colo.

“¿Estai cantando cumbia?”, le preguntó a su compañero venezolano, para luego decirle en la cara “es malísimo”, en medio de las risas de ambos.

¿Cuáles han sido los números de Gabriel Suazo esta temporada?

En la temporada 2023/24 Gabriel Suazo ha disputado 20 partidos: 14 por Ligue 1 y seis por Europa League. Allí suma 1469 minutos, con un promedio de 73,45’ por encuentro. Además, ha marcado dos goles, entregado dos asistencias y recibido cuatro amarillas