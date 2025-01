Miguel Ángel Russo es un DT que dirigió con éxito a la U de Chile y, años después, abogó con fuerza por concretar el fichaje de Emiliano Amor. El experimentado entrenador conocía al zaguero de su paso por Vélez Sarsfield. Y aprovechó la libertad de acción del defensor, quien no renovó su contrato con Colo Colo.

Luego de explorar algunas opciones, Emi Love tiene muy cerca de concretar la llegada a uno de los clubes más grandes de Argentina: San Lorenzo de Almagro, que por estos días vive un complicado presente institucional. Aunque completó una pretemporada positiva con una victoria por penales ante Independiente del Valle de Ecuador.

“Es bueno tener competencia y estar activo con minutos de fútbol”, resumió Russo para graficar su sensación en torno a los preparativos de la temporada. En ese contexto de la entrevista con Disney+, el periodista Leandro Alves le consultó al técnico por el ex marcador central de los albos.

Emiliano Amor tiene avanzado su retorno a Argentina. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Frente a eso, el avezado estratego prefirió el camino de la cautela. Siempre consciente de las dificultades. “El mercado de pases es duro. Todo es duro, no es simple ni fácil. En Argentina se ha puesto muy difícil. Boca y River traen jugadores de afuera, acá cuesta conseguir”, aseguró el ex adiestrador de Rosario Central.

“Hasta que no venga a entrenar no confirmo nada nunca. Pero por una cuestión de respeto, nada más”, aseguró Russo, quien eligió a Emi Amor como el refuerzo para la última línea que tanto necesita para afrontar la campaña venidera. Eso sí, faltan algunas cuestiones que resolver para que el ex “15” albo aterrice en el Nuevo Gasómetro.

Ex DT de la U asume complicaciones en el fichaje de Emiliano Amor

La respuesta del ex DT de la U de Chile en torno al fichaje de Emiliano Amor por San Lorenzo de Almagro dejó un toque de alerta. No lo dio por seguro, a pesar de que varias versiones de prensa dieron por hecho el arribo del seleccionado de Siria.

Tenía su razón de ser esa respuesta. Y la explicó Leandro Alves, quien habitualmente cubre el devenir diario de San Lorenzo en ESPN. “Surgieron diferencias, tiene que seguir negociando Amor con la dirigencia para ver si puede llegar“, aseguró el Gurí en la antesala al amistoso de los Cuervos ante el cuadro ecuatoriano.

Emiliano Amor en acción por Vélez, donde fue dirigido por Russo. (Foto: Bernardino Avila / Photogamma).

Así las cosas, el agente Tomás Budelli tiene algunos asuntos que pulir antes de que se confirme el arribo de Emiliano Amor, quien sería otro jugador que arriba desde el fútbol chileno al Ciclón. Hace algunas semanas, los Gauchos de Boedo ficharon a Emanuel Cecchini, quien en Chile jugó para Unión Española y Audax Italiano. El tiempo dirá…