Colo Colo sigue explotando la fórmula que funcionó con Pablo Solari y Alan Saldivia, y continúa buscando juveniles del extranjero que se sumen a las series menores para ser opción en el primer equipo para el futuro. Recientemente, de hecho, los albos se hicieron de los servicios del argentino Martín Lucero.

Sin embargo, no todos los jóvenes que han pasado por el Monumental terminan quedándose. Otros no han logrado convencer o no han encontrado paso en las ramas juveniles, por lo que han dicho adiós para buscar otros rumbos.

Eso es lo que pasó con el venezolano-chileno Javier González, volante nacido en Venezuela, con pasaporte chileno, que comenzó su camino en la Academia Rey y que llegó al Cacique buscando una oportunidad. En mayo comenzó a mostrar sus armas en el Monumental, pero no se quedó por falta de espacio.

Ahora, según reveló Dale Albo, el joven mediocampista tomó nuevos rumbos y llegó a España, donde reforzará al Zamora CF. El venezolano-chileno, que llega con un contrato de dos años, espera hacerse un lugar en el equipo de la tercera categoría española y cumplir su sueño de jugar en un equipo de Primera División.

La historia del venezolano-chileno Javier González con Colo Colo

El sueño de Javier González era convertirse en volante de Colo Colo, tal como reveló su padre hace unos meses a Dale Albo. Ambos estaban muy ligados al club. “Mi padre nació en Peumo y mi abuelo, Juan González, llevaba el Club Deportivo Peumo de la Región de O’Higgins. Ahí, mi padre jugaba con el hermano de Raúl Osses. Ambos muy cercano al fútbol joven de Colo Colo”.

“Javier es un volante tipo Busquets, de buen pie, buena salida, no pierde balones, muy inteligente, buena pierna izquierda, cobrador de tiro libres. Ahí habló Kike (Troncoso) en Colo Colo, le dieron el visto bueno y nos pusimos de acuerdo”, contaba el papá. Finalmente, partió fuera de Chile.