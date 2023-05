Este domingo se jugó la última fecha de la Segunda División de Portugal. En ese contexto, el Oliveirense venció por 4-3 al Leixoes, en un partido sin demasiada historia entre dos equipos que se ubicaban en la medianía de la tabla, sin peligrar por el descenso pero tampoco con chances de ascender.

Sin embargo, tal como toda la temporada, la historia del Oliveirense estuvo marcada por un japonés, Kazuyoshi Miura, que para este último encuentro ingresó en los 20 minutos finales para decir presente en el último partido de la campaña.

El motivo era especial, ya que Miura, de 56 años de edad, podía estar disputando su último partido como futbolista profesional marcando así el fin de la carrera del jugador más longevo de la historia del fútbol mundial.

Pero no. Miura se resiste a dejar el retiro. Y es que Miura fue elegido la figura del encuentro, pese a solo jugar 20 minutos. Eso sí, el nipón no aseguró su permanencia en el fútbol luso y señaló que eso “se resolverá más adelante”.

“¿Continuar jugando? ¡Por lo menos hasta los 60 años!”, señaló el jugador en Sport TV. “Agradezco mucho a todos. Al club y a los aficionados. El premio es para el equipo, no para mí. No marqué ningún gol ni nada (…). Si no hubiera tenido la ayuda de los jugadores y del entrenador, no estaría aquí”, agregó.

Miura jugó 89 partidos por la selección japonesa, la cual dejó de vestir en el año 2001, a los 34 años. Durante la década de los 90 llegó a jugar incluso en el Genoa o Dínamo de Zagreb. Comenzó en Brasil su carrera, en el año 1982. Ahí jugó en el Santos y también en Curitiba.

En total, lleva 16 clubes distintos en su carrera. En enero de este año llegó cedido desde el Yokohama FC, aunque no logró tener demasiada continuidad, con solo cuatro partidos jugados en el semestre, todos como suplente y jugando un total de 57 minutos.