Luciano Pons salió de Universidad de Chile, donde dejó una temporada lejos de lo deseado y fichó en el Atlético Bucaramanga de Colombia. El espigado ariete argentino ya tuvo su estreno en aquel club. Y no pudo haber sido más negativo, desde lo grupal e individual.

Su equipo cayó por 4-0 frente al América de Cali. Y Pons desperdició un lanzamiento penal que pudo ser el descuento de su equipo cuando corrían 90’+2 en el partido. De todas maneras, esa actuación no le provocó un mal sabor de boca al director técnico del cuadro auriverde.

Es un entrenador paraguayo que tuvo experiencia en el fútbol chileno: Gustavo Florentín, quien dirigió a Huachipato desde julio de 2019 hasta enero de 2021. En su paso por aquel club dejó más de alguna polémica. Una fue con el lateral izquierdo Antonio Castillo.

Fue en un partido disputado el 5 de diciembre de 2020. Frente a Colo Colo, el guaraní eligió sacar a Castillo cuando recién se jugaban 18 minutos de la primera parte. Eso derivó en un llanto desconsolado del Toño. “Si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión“, dijo el DT luego del encuentro, que terminó igualado 2-2.

Futbol, Huachipato vs Audax Italiano Septima fecha, primera rueda, campeonato nacional 2020 El entrenador de Huachipato, Gustavo Florentin toma su lugar antes del partido con Audax Italiano, de primera division en el estadio Cap de Talcahuano, Chile. 10/03/2020 Esteban Drake/Photosport Football, Huachipato vs Audax Italiano Seventh March of the first round, Chilean National Championship 2020. Huachipato coach Gustavo Florentin takes his place before the match with Cobresal, first division at the Cap de Talcahuano stadium, Chile.10/03/2020 Esteban Drake/Photosport