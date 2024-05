Gustavo Quinteros se llenó de aplausos en el fútbol argentino por la presentación que realizó en la Copa de la Liga de Argentina. Vélez logró renacer de las cenizas, sobreponiéndose a los escándalos que protagonizaron cuatro jugadores del plantel y que son investigados por abuso sexual, para disputar la final ante Estudiantes de La Plata.

Incluso aún estando en desventaja y con un hombre menos, logró doblegar a su rival y estuvo cerca de levantar el título de campeón. Sin embargo, en los penales el Fortín terminó quedándose con el segundo lugar.

Presentación que fue destacada en la transmisión de ESPN y donde Sebastián Vignolo no escatimó en los elogios para el ex entrenador de Colo Colo. “Quinteros es un valiente entrenador. Cumplió una tarea destacada hoy. Vélez no ganó hoy, pero ganó un futuro prometedor”, destacó el Pollo.

Palabras que honraron la estrategia de Quinteros, quien pese a estar en una final se la jugó por los jóvenes talentos del Fortín. Incluso terminó con ocho formados en casa y que también tuvieron protagonismo en la tanda de penales. Entre ellos destacaron Thiago Fernández, Alejo Sarco y Álvaro Montoro entre otros.

Elogios para Quinteros

Lo que en Colo Colo también replicó dándole minutos a jugadores como Damián Pizarro, Vicente Pizarro, y Alan Saldivia. Incluso en Universidad Católica ocupó la misma fórmula sacando provecho de jugadores como Diego Valencia, Clemente Montes e Ignacio Saavedra.

Quinteros fue destacado por darle minutos a los juveniles de Vélez

Bajo esa misma línea, un histórico como Horacio Pagani se subió a la Quinterosneta y confirmó que no se baja más. “Es muy meritorio lo de Vélez. Tener un equipo de pibes, que son una fuente de ingreso muy grande, pero sobre todo jugaron muy bien. Hay jugadores para ser vendidos en 20 millones de dólares. Yo al técnico no lo tenía, pero me sorprendió. Vino de afuera, un total desconocido, y sacó al equipo de una zona muy comprometida”, agregó el periodista de TyC Sports.

El respaldo cruzó fronteras y en Paraguay un histórico de Vélez también reflexionó sobre la presentación ante el Pincha. Esto porque José Luis Chilavert se puso la camiseta y también apoyó a Quinteros y al plantel plagado de jóvenes talentos. “Orgulloso de todos ustedes querido Plantel de Vélez. The Best siempre”, sentenció el legendario ex portero.