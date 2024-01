Darío Osorio se va haciendo un lugar en el Midtjylland. Con sólo tres meses de competencia y cuatro goles en 10 partidos de la Superliga danesa, el ex Universidad de Chile gana notoriedad en Dinamarca. Ahora, su capitán, Henrik Dalsgaard, habló de él con la prensa del país.

El danés Dalsgaard, de 34 años, fue consultado por el sitio Tipsbladet sobre los dos nombres jóvenes que llegaron al Midtjylland: el bissau-guineano Franculino y el chileno Osorio. El experimentado zaguero tuvo elogios para ambos y, en el caso del formado en la U, llamó a tomarse su momento con calma.

“Hay una razón por la que pagaron mucho dinero por Darío. Pero para mí también es un niño que se mudó lejos de casa y no sabe mucho inglés. Obviamente toma tiempo. Aunque hay muchos que pueden hablar español con él, es un cambio muy grande”, comentó.

En esa línea, el zaguero que usualmente se queda a entrenar con las dos jóvenes incorporaciones valoró el potencial de Osorio. “Mientras más cómodo se sienta y más sesiones de entrenamiento tenga, mejor será”, destacó. Por último, le pidió a la dirigencia del Midtjylland que lo retenga si llegan ofertas.

“Los resultados por fin están demostrando la calidad que creemos tener. Lo único peligroso ahora es que tenemos muchos jóvenes que están quemando la cancha muy luego. Está el riesgo de que sean vendidos. Sería bueno poder retenerlos un poco más”, manifestó.

El calendario de Darío Osorio en el inicio de 2024

Darío Osorio y el Midtjylland no volverán a la competencia hasta la última mitad de febrero. La Superliga danesa entró en un receso a raíz del invierno y volverá recién el 18 del mes siguiente, aunque hay una serie de amistosos entremedio para no perder ritmo de cara a la última parte de la temporada 2023-24.

Antes del regreso de la liga, Midtjylland jugará partidos de preparación contra el Aalborg BK (19 de enero), el Esbjerg fB (10 de febrero) y el FC Fredericia de Dinamarca (30 de enero), el BK Häcken de Suecia (25 de enero) y también el Molde FK de Noruega (2 de febrero), por donde pasó Erling Haaland en 2017.

Osorio estará disponible para todos los encuentros, ya que el elenco danés no le permitió venir a Sudamérica para disputar el Preolímpico con la Roja Sub 23. Nicolás Córdova lo quería para el torneo se desarrollará entre el 20 de enero y el 11 de febrero, pero Midtjylland no quiso cederlo al no ser fecha FIFA.

Cuando la temporada danesa regrese el 18 de febrero, Midtjylland enfrentará al Brondby en un duelo fundamental para definir el título de la Superliga. El equipo de Osorio es primero (36 puntos) y se enfrenta a su escolta (34), por lo que un triunfo podría dejarle en bandeja la corona danesa.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.