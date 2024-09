A pesar de los buenos resultados, Marcelo Bielsa ha sufrido varias polémicas al mando de Uruguay. Bastante recordada es la explosiva conferencia de prensa en la Copa América, donde disparó contra Conmebol y llamó a la dirigencia sudamericana “una plaga de mentirosos” frente al mundo.

La más reciente turbulencia de Bielsa en Uruguay tuvo que ver con una acusación hecha por la prensa, donde lo acusaron de maltratar a Agustín Cannobio durante el torneo disputado en Estados Unidos. Según Teledoce, el Loco lo usó de pasapelotas en un entrenamiento.

El reporte coincidió con declaraciones que hizo antes el padre del futbolista, quien declaró que “él no disfrutó la Copa América. Eso es raro en un jugador. Si no disfrutas estar en la selección, algo no está bien”.

¿Fue tan así? El mismo entrenador se refirió a la situación. Y con molestia. “Eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio, porque es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él… Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o cualquier convocado”, disparó.

La prensa uruguaya acusó a Marcelo Bielsa de maltratar a un jugador… Y el Loco se indignó | Getty Images

La molestia de Bielsa: desmiente grave polémica en Uruguay

“No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos, para mí como conductor y para él como destinatario de la orden, simplemente se basa en un trascendido. Porque usted no me está diciendo: ‘Mire, me dijo tal persona que vio que usted hacía tal cosa’”, manifestó Bielsa.