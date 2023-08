La tercera fecha de la Liga Profesional Saudí tendrá un atractivo partido que protagonizará Al Hilal, el nuevo equipo de Neymar. El elenco al que llegó el astro brasilero visita a Al Raed en un encuentro donde todas las miradas estarán puestas en el exjugador del PSG que todavía no debuta.

¿Cuándo y a qué hora juegan Al Hilal de Neymar vs Al Raed?

Al Hilal de Neymar visita a Al Raed este jueves 24 de agosto a las 14:00 horas de Chile en el Estadio Rey Abdullah SC, ubicado en la ciudad de Buraydah, Arabia Saudita.

¿Dónde ver por TV o streaming el posible debut de Neymar en la liga árabe?

Lamentablemente el partido del Al Hilal de Neymar vs Al Raed no tendrá transmisión por televisión ni por streaming en Chile en esta ocasión. Sin embargo, puedes seguir el minuto a minuto del partido aquí en Redgol.cl.

¿Debuta Neymar este jueves por la liga saudí?

El partido entre Al Hilal vs Al Raed por la fecha 3 de la Saudi Pro League no contará con el debut de Neymar en su nuevo club de Arabia. El delantero brasilero llegó con una lesión al equipo saudí y de momento no tiene fecha para volver a las canchas.

Ney se encuentra con una lesión muscular que no le ha permitido entrenar con normalidad en su nuevo club luego de su presentación el fin de semana.

Así lo confirmó el entrenador de Al Hilal, Jorge Jesús: “Ha llegado con una pequeña lesión y no podrá entrenar todavía con el equipo. No sé cuándo estará suficientemente en forma para jugar”.

Incluso, el entrenador portugués se sorprendió con la nómina de Neymar a la selección brasileña para los partidos de Eliminatorias en septiembre. “No puede jugar para la selección. Está lesionado. Pienso incluso que no debería ir a Brasil. Debe recuperarse de un problema muscular para comenzar a jugar, y es lo que le hace falta”, apuntó Jorge Jesús.

Bajo ese escenario, Al Hilal busca la punta de la liga árabe en esta fecha 3 tras sumar una victoria y un reciente empate 1-1 ante Al Feiha en la jornada pasada. Por su parte, Al Raed marcha en la última ubicación del certamen tras sufrir dos derrotas consecutivas.

