Zlatan Ibrahimovic le pega al Inter tras derrota: "No me pareció que estuvieran en el segundo lugar"

Si hubo una figura en el AC Milan en la derrota ante el Inter, ese fue Zlatan Ibrahimovic. El sueco tuvo un primer tiempo brillante y fue clave en los dos goles de su equipo, donde asistió y anotó.

Pero tras el descanso, el equipo de Alexis Sánchez despertó y terminó dando vuelta la llave con un sólido triunfo por 4-2, alcanzando la cima de la tabla de posiciones. Tras el partido, el atacante habló de lo ocurrido y lanzó una particular crítica.

En conversación con Sportmediaset, Zlatan no escondió su molestia por el resultado y le pegó con todo a su rival. "El Inter no me pareció un equipo que está en el segundo lugar en el primer tiempo, en el complementó sí", explicó para luego recalcar que "no está para un Scudetto".

Los dichos no pasaron colados y Stefan de Vrij, autor del tercero del cuadro lombardo, respondió a sus críticas. "¿Qué puedo decir? Cada uno tiene sus propias opiniones".

Ahora el Milan debe dar vuelta la página y pensar en lo que se viene, donde este jueves tendrá un duelo clave por las semifinales de la Coppa Italia enfrentando a la Juventus de Cristiano Ronaldo y compañía.