Zlatan Ibrahimovic es un jugador que siempre se caracteriza por sus declaraciones polémicas. El sueco, de vez en cuando, siempre reaparece con alguna cuña en la que saca a relucir su personalidad deslenguada y con falta de humildad.

Y ahora, en declaraciones a Canal +, el jugador del Milan recordó su paso por el PSG a seis años de su salida del multimillonario equipo parisino. “Desde que me fui de Francia todo se derrumbó. Ya no tienen nada de qué hablar. Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda”, sentenció.

Unas declaraciones que despertaron el interés del entrevistador, quien le replicó por qué se refería así a las tres superestrellas del PSG. "Porque no tienes a Dios", fue la respuesta de Zlatan.

Vale recordar que el delantero jugó durante seis años en el cuadro parisino, cuando este recién comenzaba con su fama de equipo multimillonario. Anotó 156 goles en 180 partidos y ganó 12 títulos.

Ibrahimovic esta recuperándose de una operación a la rodilla. A sus 41 años se niega al retiro y planea volver a las canchas para jugar la recta final de la temporada con el Milan. Tiene contrato hasta junio del 2023 y habrá que ver si no se queda una temporada más con el actual campeón italiano.