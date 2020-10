Zinedine Zidane y el duelo ante el Barcelona: "¿Si me juego el puesto? Es lo que se dice, el año pasado decían lo mismo"

Zinedine Zidane enfrentará al FC Barcelona en una semana complicada luego de las dos derrotas como local, primero ante el Cádiz y luego por Champions League ante el Shakhtar Donetsk.

El francés aseguran que tambalea en la banca del Madrid y una derrota ante el clásico rival pondría todo cuesta arriba para el estratega.

“¿Si me juego el puesto? Es lo que se dice, pero no ha cambiado nada respecto a semanas anteriores. El año pasado ya viví esto, como en mi primera etapa. Esto no cambia. Yo sólo hago mi trabajo, doy el 100% y nada más. El resto, nada”, aseguró Zidane en conferencia de prensa previo al clásico.

El galo hizo presente que confía en sus jugadores y que van a sacar adelante esta mala racha.

"Estos jugadores me han hecho ganar muchas cosas y estaré a muerte con ellos hasta el final”, afirmó.

Agregando que “no hay partidos sencillos: lo que ocurre es que a veces no te salen las cosas como tú pretendes, que es lo que nos ha pasado en los dos últimos. Empezamos mal, nos metimos abajo en el marcador y nos costó levantar cabeza ante rivales que se metieron muy atrás. Pero el fútbol es esto, la temporada siempre tiene altibajos”.

Zidane hace un llamado a dejar lo negativo atrás y meterse de lleno en el duelo ante el Barcelona. "Lo que queremos ahora es preparar bien el partido de mañana y olvidarnos de lo que ha pasado. Es un partido especial, para reivindicarnos, para hacer un buen encuentro, para cambiar nuestra imagen en un escenario tan importante como este. Tenemos que cambiar de chip, se trata sólo de eso. Hay que sacar el carácter y la calidad”, ha enfatizado", cerrró.