Zidane no pesca las críticas por el penal: "Lo más importante es meter goles, de cualquier manera"

El Real Madrid continúa a paso firme en la Liga de España. El cuadro merengue venció po 2-0 al Deportivo Alavés y le sacó cuatro puntos a su más cercano perseguidor, el Barcelona.

Eso sí, el partido no estuvo exento de polémicas. El primer gol del Madrid llegó tras una dudoso penal sobre Mendy. Las críticas no se hicieron esperar, pero el entrenador merengue, Zinedine Zidane, no las pescó.

"Si hay penalti hay penalti. Ha sido una jugada muy buena y ya está. Lo más importante es meter goles, de cualquier manera", señaló Zizou tras el encuentro.

Por otro lado, el estratega francés valoró la eficacia defensiva del Madrid, específicamente del portero Courtois: "No encajar goles es imposible, pero es verdad que ahora estamos encajando poco. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo y tenemos a un Courtois que está muy en forma. El equipo concede muy poco".

"(Courtois) tiene una gran influencia muy importante. Es una cuestión de todo, pero Thibaut está sacando muchos goles y nos está viniendo muy bien", añadió.

Finalmente, al ser consultado sobre la continuidad de James Rodríguez en el equipo, Zidane fue enfático: "No lo sé".