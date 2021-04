Yo soy un Loco: Marcelo Bielsa revela el curioso origen de su apodo mundialmente reconocido

Sobre Marcelo Bielsa se cuentan miles de historias, pero algunas se mantienen reservadas para unos pocos. Es el caso del curioso apodo del entrenador argentino de Leeds United, el popular sobrenombre de Loco, que el mismo DT rosarino explicó en esta jornada.

En una entrevista con la cadena DAZN, el ex seleccionador chileno contó cuál es el origen del apelativo, que se remonta a los tiempos en que iniciaba su carrera como estratega, en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys.

"Mire", respondió al periodista. "Yo tenía un compañero, Carlos Picerni, cuando empecé a trabajar en las divisiones menores de Newell’s. Todos teníamos diferente cantidad de divisiones. Él tenía tres: Cuarta, Quinta y Sexta. Y yo tenía sólo una", relató.

Pero el rigor de los trabajos de Bielsa ya marcaba diferencias a fines de la década de los 80. "Mis entrenamientos duraban más que los tres de él, entonces me decía que yo estaba loco. De ahí quedó", sentenció el Loco.

La estampa del Loco Bielsa cuando comenzaba su carrera como entrenador

Picerni es un profesional de larga data en el fútbol argentino, responsable de la proyección de numerosas figuras en Newell's. Fue entrenador del primer equipo tras la partida de Marcelo Bielsa y actualmente es coordinador de divisiones inferiores.

El Loco tendrá una dura prueba este sábado, cuando su equipo visite al líder Manchester City por una nueva jornada de la Premier League. El elenco del técnico argentino está undécimo en la tabla de posiciones.

Marcelo Bielsa es toda una personalidad en Inglaterra y el fútbol mundial, como entrenador de Leeds United. Foto: Getty Images

"Es un hombre mágico, lo que él sabe hacer a mí me cuesta enormemente intentarlo y ya me dí por vencido, pero tengo una genuina admiración por lo que hace", reflexionó el reconocido ex entrenador de Chile.

